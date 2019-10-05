FİNANS

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 05.10.2019 17:40 | Son Güncelleme

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların, İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçeleriyle, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusunda, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyılarında etkisini kaybetmesi beklenen yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi öneriliyor.

PARTNERSosyal medyadan duyurdu: Az kaldıSosyal medyadan duyurdu: Az kaldı
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracatSavunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat
Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyorAphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kelebekler Vadisi için flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı

Vatandaş mutlu! Fiyatlar 5 liraya düştü

Vatandaş mutlu! Fiyatlar 5 liraya düştü

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O süre uzatıldı

Yurt dışına çıkacaklar dikkat! O süre uzatıldı

Kilosu 30 bin liradan satılıyor

Kilosu 30 bin liradan satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Savunma ve Havacılık Sanayi'nden rekor ihracat:1 milyar 855 milyon dolarlık ihracat

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Aphrodisias’ta kazılar Geyre Vakfı desteğiyle sürüyor

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

Türkiye’nin en büyük otomotiv limanı için Japonya’dan kredi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

MB - TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi 76.66’ya geriledi

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

TUSİAD'ın, 'İş Dünyası Van Buluşması' toplantısı yapıldı

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

'Paya Dayalı Kitle Fonlaması' sayesinde girişimcilerin finansmana ulaşması kolaylaşacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.