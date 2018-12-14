FİNANS

Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu hava uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 19:08 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu hava uyarısı

Türkiye genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç
Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç
kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.

PARTNERKırbaç cezası etkili olmadı! İşte son çılgınlıkKırbaç cezası etkili olmadı! İşte son çılgınlık
Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladıHalk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı
Ankara’da iş adamlarından 100 bin istihdam için sanayi bölgesi talebiAnkara’da iş adamlarından 100 bin istihdam için sanayi bölgesi talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Düğün günü korkunç olay! 'Karım beni en yakın arkadaşımla ve babamla aldatıyordu'

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

Ziraat Bankası'ndan düşük faizli konut kredisi kampanyası

“Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor”

“Vatandaş gram altında 250 lirayı bekliyor”

Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşa 'ön ödemeli konut' müjdesi

Bakan Kurum'dan dar gelirli vatandaşa 'ön ödemeli konut' müjdesi

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı

Halk Yatırım bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı

Ankara’da iş adamlarından 100 bin istihdam için sanayi bölgesi talebi

Ankara’da iş adamlarından 100 bin istihdam için sanayi bölgesi talebi

KONUTDER, konut kredisi indiriminden memnun

KONUTDER, konut kredisi indiriminden memnun

Adanalı gençlerin projesi, Çin’de dünya üçüncüsü oldu

Adanalı gençlerin projesi, Çin’de dünya üçüncüsü oldu

Belediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteği

Belediyeden Mardinli ailelere tarım ve hayvancılık desteği

Akıncı: ISTAC kamunun da tahkim merkezi olmayı hedefliyor

Akıncı: ISTAC kamunun da tahkim merkezi olmayı hedefliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.