Meteorolojiden sağanak uyarısı

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Edirne ve Tekirdağ ile Çanakkale kıyıları hariç Marmara, İç Ege, Akdeniz, Çankırı hariç İç Anadolu, Orta Karadeniz kıyıları, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Bolu, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak olması bekleniyor.
Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.
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