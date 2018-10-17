Meteorolojiden sağanak uyarısı

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in, Batı Karadeniz’in, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey çevreleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Kütahya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.
Emekli olacaklara 'avans' müjdesi
Çalışanların internet kullanımı takip edilebilir
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Audi’ye 800 milyon avroluk dizel cezası
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Otomotiv sektöründe ihracat rekoru geliyor
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum