MUSTAFA ÇALKAYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, erken uyarı ve hava tahminleri TCDD Genel Müdürlüğü ile daha hızlı paylaşılarak, meteorolojik gelişmelerin yol açtığı muhtemel tren kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

AA muhabirinin MGM'den edindiği bilgiye göre, 8 Temmuz'da Tekirdağ'da yaşanan tren kazasının ardından kurum ile TCDD yetkilileri arasında hava olaylarının demir yollarındaki etkilerini azaltmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Anlık hava değişimleri ve şiddetli yağışların raylarda ve demir yolu güzergahında sebep olacağı değişikliklerin erken belirlenebilmesinin ele alındığı değerlendirmeler sonucu, meteorolojik bilgilerin TCDD birimleriyle anlık paylaşımını içeren çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda MGM tarafından, erken uyarı ve hava tahminleri TCDD'nin görevlendirdiği personelin cep telefonlarına kısa mesajla gönderilecek. Ayrıca, meteorolojik uyarılar ilgili birim ve kısım şefliklerine e-posta yoluyla da iletilecek.

İki kurum arasında, tahmin ve uyarıların daha iyi anlaşılması ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.