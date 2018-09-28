Meteorolojiden tropik fırtına uyarısı

İZMİR (AA) - Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın pazar günü ülkenin batı kesimlerini etkilemesinin tahmin edildiğini duyurarak, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tropik fırtınanın 30 Eylül Pazar günü Türkiye'nin batı kesimlerinde etkisini göstermesinin beklendiği belirtildi.

Duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

"Ege'nin batısında İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa, Marmara'nın batısında Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'nin güneyi ile batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) , Çanakkale ve Muğla ile İzmir ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Tropik fırtınanın yönü, şiddeti ve etkileyeceği alan konusundaki olası değişikliklerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün güncel tahmin ve uyarılarından takip edebileceği kaydedildi.

