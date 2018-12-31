Meteoroloji'den uyarı

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinin yarın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve gece Doğu Karadeniz, Doğu

Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Edirne çevrelerinin, yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve

Bolu çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve

Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve Manisa

çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla

karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu

gece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya ve

Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek

kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu

kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus

hadisesi görüleceği öngörülüyor.

