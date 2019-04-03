FİNANS

Meteorolojiden yağış uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile bazı illerde yarın havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Eskişehir ve Ankara'nın batı çevrelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyaretiTHY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti
Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdiProf. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye geneli

En Çok Okunan Haberler

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

'Anlık YSK bilgisi' deyip İstanbul'daki oy sayılarını paylaştı

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

AK Parti itiraz etmişti, oylar tekrar sayıldı! Ve kazanan netleşti

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Ayda 1500 lira taksitle...

Ayda 1500 lira taksitle...

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

Başvurular devam ediyor! 1,5 milyar liralık...

Başvurular devam ediyor! 1,5 milyar liralık...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Bilgisayarlarda 'dev' indirim başlıyor

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Üretici fiyatları Mart’ta yıllık yüzde 29.64 arttı (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

Tüketici fiyatları Mart’ta yüzde 1.03 arttı, yıllık enflasyon yüzde 19.71 (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.