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Meteorolojiden yağış uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2019 08:24 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yağış uyarısı

İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Edirne, Kırklareli, Kütahya, Bilecik, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın da genellikle batı ve güneybatı zamanla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağış

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