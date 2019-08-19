FİNANS

Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 19:38 | Son Güncelleme

Meteorolojiden yarın için sağanak uyarısı

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı
ve çok bulutlu olacak.

İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz
kıyıları, Akdeniz'de Toroslar ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu
ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ olduGaranti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak

En Çok Okunan Haberler

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Uyanır uyanmaz üstsüz paylaşım

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Gül ve Davutoğlu'ndan belediyelerdeki görevden almalara tepki

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en cazip kredi kampanyaları

Paraya ihtiyacı olanlar dikkat! İşte en cazip kredi kampanyaları

Türkiye'nin en eski AVM'si satışa çıkarıldı

Türkiye'nin en eski AVM'si satışa çıkarıldı

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Lincoln Electric Türkiye’den otomatik kararan kaynak maskesi

Lincoln Electric Türkiye’den otomatik kararan kaynak maskesi

Reidin-Gyoder: Temmuz'da konut kredisi kullanımı yüzde 14

Reidin-Gyoder: Temmuz'da konut kredisi kullanımı yüzde 14

Volentix’in Türkiye’deki danışmanı İsmail Hakkı Polat oldu

Volentix’in Türkiye’deki danışmanı İsmail Hakkı Polat oldu

MB zorunlu karşılıklara uygulanan faizleri değiştirdi

MB zorunlu karşılıklara uygulanan faizleri değiştirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.