Metlife Vakfı'ndan girişimlere 20 bin dolar ödül

İSTANBUL (AA) - Finansal güçlenmeyi destekleyen çözümler üzerinde çalışan FinTech girişimcilerinin katıldığı Metlife Vakfı Finansal Sağlık Forumu'nda, en başarılı 2 girişim, toplam 20 bin dolarla ödüllendirildi.

MetLife Vakfı ve Amerikalı fon şirketi Village Capital tarafından, yatırım şirketi BUBA desteğiyle düzenlenen "Metlife Vakfı Finansal Sağlık Forumu (MetLife Foundation Financial Health Forum)", Türkiye'deki düşük-orta gelirli ailelerin ve KOBİ'lerin finansal refahını iyileştirmek, kredi ve diğer kaynaklara erişimlerini arttırmak amaçlı ürünler geliştiren 11 erken evre FinTech girişimini bir araya getirdi.

Forumda "Tekkredi" ve "Microfon" adlı girişimler, MetLife Vakfı'ndan toplam 20 bin dolarlık ödülü almaya hak kazandı.

Foruma katılan 11 start-up, yaklaşık 40 başvuru arasından ölçeklenebilme potansiyeline göre seçildi. Girişimciler, Village Capital’ın başarılı işletmelerin ölçeklendirilmesi ve yatırım sermayesi bulmasına odaklanan "VIRAL Çerçeve" uygulamasına dayalı eğitimden de geçti.