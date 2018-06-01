Metlife Vakfı'ndan girişimlere 20 bin dolar ödül

İSTANBUL (AA) - Finansal güçlenmeyi destekleyen çözümler üzerinde çalışan FinTech girişimcilerinin katıldığı Metlife Vakfı Finansal Sağlık Forumu'nda, en başarılı 2 girişim, toplam 20 bin dolarla ödüllendirildi.
MetLife Vakfı ve Amerikalı fon şirketi Village Capital tarafından, yatırım şirketi BUBA desteğiyle düzenlenen "Metlife Vakfı Finansal Sağlık Forumu (MetLife Foundation Financial Health Forum)", Türkiye'deki düşük-orta gelirli ailelerin ve KOBİ'lerin finansal refahını iyileştirmek, kredi ve diğer kaynaklara erişimlerini arttırmak amaçlı ürünler geliştiren 11 erken evre FinTech girişimini bir araya getirdi.
Forumda "Tekkredi" ve "Microfon" adlı girişimler, MetLife Vakfı'ndan toplam 20 bin dolarlık ödülü almaya hak kazandı.
Foruma katılan 11 start-up, yaklaşık 40 başvuru arasından ölçeklenebilme potansiyeline göre seçildi. Girişimciler, Village Capital’ın başarılı işletmelerin ölçeklendirilmesi ve yatırım sermayesi bulmasına odaklanan "VIRAL Çerçeve" uygulamasına dayalı eğitimden de geçti.
Girişimciler, mentorlar, yatırımcılar ve MetLife'ın üst düzey yöneticileri gibi sektör uzmanlarından rehberlik aldı. Forum öncesinde ise İstanbul'da 9 MetLife gönüllüsü tarafından start-up'lara iş modeli geliştirme, piyasaya çıkma stratejisi ve paydaş çekim planı oluşturma konularında danışmanlık verildi.
Start-up'lar, alternatif kredi hizmetlerinden kitle fonlama (crowdfunding) platformlarına kadar geniş bir yelpazede varolan çözümleri ile yarışmada yer aldı.
- "Finans teknolojileri ürün ve hizmetlerini düşük maliyetle sunabileceğiz"
MetLife Vakfı Program Yöneticisi Sarah Willis, forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'de bireylerin, ailelerin ve küçük işletmelerin uzun vadeli finansal refaha kavuşmasına yardımcı olacak şirketleri belirleyen ve hızlandıran projede yer almaktan çok memnun olduklarını ifade etti.
Foruma katılan start-up çözümlerinin ölçeklendirme potansiyeli taşıdığını belirten Willis, "İyi tasarlanmış finans teknolojileri ürün ve hizmetlerinin, geniş ölçekte, düşük maliyetle sunulabileceğine yönelik inancımız çok büyük." dedi.
MetLife Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Deniz Yurtseven de MetLife olarak, ürünlerde ve hizmetlerde mükemmelliğe, yenilikçiliğe ve iyi kurumsal vatandaşlığa gönülden bağlı olduklarını söyledi.
Yapılan iş birliğinin finansal hizmetler sektörünün genelindeki yenilikçi fikirlerin önünü açabileceğine dikkati çeken Yurtseven, "Yeterli hizmet alamayan müşterilere olumlu etkide bulunabilir, çalışanlarımızın girişimci ruhunu destekleyebiliriz." ifadesini kullandı.
Village Capital Genel Müdürü Allie Burns ise finans sektörünü daha kapsamlı hale getirebilmek için çalışan tüm start-up projelerinde Türkiye’nin de yer almasının çok etkileyici olduğunu, MetLife ile iş birliği yaparak bu girişimcileri bir araya getirdikleri, MetLife çalışanlarıyla tanıştırdıkları ve potansiyellerini ölçeklendirme fırsatı sundukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Metlife Vakfı Finansal Sağlık Forumu, Türkiye'nin ardından gelecek aylarda Ukrayna'da düzenlenecek.
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