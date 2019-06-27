FİNANS

Metrekaresinde 1 milyon düğüm olan halılar 5 bin dolara satılıyor

FİNANS HABERLERİ  | 27.06.2019 11:11 | Son Güncelleme

Trabzon'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile İŞKUR desteğiyle Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi'nde açılan kursta eğitim alan kadınlar, her bir metrekaresine 1 milyon düğüm atarak dokudukları ipek halıları ortalama 5 bin dolara satışa sunuyor - Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç: "Kardeşlerimiz işlerini severek yapıyorlar. Trabzon'a iyi bir örnek ve model olacaklarına inanıyorum. Burada kursiyerlerimizin dokudukları halının metrekaresi 4 ile 6 bin dolar arasında değişiyor"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da açılan kursa katılan kadınlar, her bir metrekaresine 1 milyon düğüm atarak dokudukları ipek halıları ortalama 5 bin dolardan satıyor.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile İŞKUR desteğiyle Ortahisar ilçesinin Yalıncak Mahallesi'nde açılan ipek halı dokuma kursunun ilk aşamasını tamamlayan kadınlar, hem ipek halı dokumasını öğreniyorlar hem de İŞKUR aracılığıyla ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Trabzon Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hayat Boyu Öğrenme Programları kapsamında merkez bünyesinde 3 bin 300 kurs programı olduğunu, bunlardan dokumacılık kursunun en önemlileri arasında yer aldığını söyledi.

Kurs merkezinin mahallede olmasının ilgiyi artırdığına dikkati çeken Genç, "Kursun birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümü de temmuzda sona erecek. Ancak devamını isteyenler için kursumuzu devam ettirebiliriz. Kursiyerleri ürettiği ürüne, pratiğine ve becerisine göre 3 bin liraya kadar ek gelir getirecek imkana kavuşturacağız." dedi.

- "Halının fiyatı ilmek sayısına bağlı olarak değişiyor"

Genç, kurstaki kadınların işlerini sevdiklerini ifade ederek, "Trabzon'a iyi bir örnek ve model olacaklarına inanıyorum. Burada kursiyerlerimizin dokudukları halının metrekaresi 4 ile 6 bin dolar arasında değişiyor. Halının fiyatı ilmek sayısına bağlı olarak değişiyor." diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Usta Öğreticisi Uğurtan Demiray da Aydın'dan gelerek Trabzonlu kadınlara ipek halı dokumacılığını öğrettiğini söyledi.

Demiray, amacının okuyamayan genç kızlara, eşinden ayrılmış ve çocuklarıyla hayat mücadelesi veren kadınlara ekmek kapısı oluşturmak olduğuna değinerek, "Belediyelerin ve kaymakamlıkların kapılarında ekmek arayan kadınlara iş kapısı oluşturmak tek amacım. Bu hedef doğrultusunda kadınlara ipek halı dokumayı öğreterek, meslek sahibi yapmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

İş hayatında yer almayan kadınların aldıkları tezgahlarda halı dokuyabileceklerini anlatan Demiray, "Kadınlar, tezgahta halı dokuyarak kendi çocuklarına bakabilirler. Ben de çocuklarımı halı dokuyarak okuttum. Yılda bir tane bile halı bitirseler, bu halı 4 ila 5 bin dolara satılır ve kadınlara ekmek kapısı olur." diye konuştu.

- 1 metrekare halıda 1 milyon düğüm var

Demiray, Hereke ipek halısının 1 metrekaresinde 1 milyon düğüm olduğunu belirterek, "Bir kadın bir metrekare halıyı 8 ayda tamamlar. Usta olursa 4 ayda tamamlar. 4 ayda kendisine 4-5 bin dolar ekmek parası kazanabilir. Kaymakamlık ve belediye başkanlarından isteğim kendilerine giden kadınları bize yönlendirsinler. Çalışarak kazanalım, hazır istemeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Halıların metrekaresini siparişe göre yaptıklarını vurgulayan Demiray, "1 metrekare isteyen de var, 5 metrekare isteyen de. Bunun yanında 60'a 90 isteyen de oluyor. Siparişte verilen örneğe göre halılara ipekten fotoğraf da dokuyabiliyoruz." dedi.

- "Meslek olarak devam ettirmek istiyorum"

Kursiyerlerden 56 yaşındaki Nuray Yaylı, evde oturmaktan sıkıldığını, mahallede açılan kurs ile huzurlu ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kursun en küçüğü 17 yaşındaki Yasemin Aslan da babasının tavsiyesiyle kursa katıldığını belirterek, "Evde oturmak yerine buraya geldim. En azından cebime bir harçlık giriyor. Burayı seviyorum ve ayrılmak istemiyorum. Dokumacılığı meslek olarak devam ettirmek istiyorum. O nedenle kursun devam etmesini istiyorum. Halıyı dokurken zorlandığımız yerler olsa da severek yapıyoruz." sözlerine yer verdi.

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Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Orhan Genç İpek Halı Dokuma kursu Trabzon

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