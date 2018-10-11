Meva Şehir'den enflasyonla mücadeleye destek

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - ÜNSAL Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek olduklarını belirterek, ev sahibi olmayı düşünenler için peşinde yüzde 20, vadede yüzde 10 ilave olarak 36 ayda faizsiz taksit yaptıklarını açıkladı. Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'na destek olarak Meva Şehir Konut Projesinde bir kampanya başlattı. Orhan Ünsal kampanya kapsamında ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 20, vadede yüzde, 10 ilave olarak 36 ayda faizsiz taksit yaptıklarını bildirdi. Orhan Ünsal, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele’ kapsamında başlatmış olduğu programa biz de Ünsal Grup olarak Meva Şehir projemiz ile katkı sağlamayı amaçladık. Bu projemizde peşinde yüzde 20, vadede yüzde 10 ilave olarak 36 ayda faizsiz taksit yapıyoruz. Bütün ülkemizin bu programa katkı sağlaması anlamında bizde bu projemizle öncü oluyoruz” dedi. "YÜZDE 20 İNDİRİM SAĞLIYORUZ" Yaşanan ekonomik gelişmelerden inşaat sektörünün ciddi anlamda etkilendiğini vurgulayan Orhan Ünsal, sektörün yüzde 50-60’lara varan maliyet farkıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Maliyetleri projelerine yansıtmadığını ifade eden Orhan Ünsal, şunları söyledi: “Maliyetleri projemize yansıtmadığımız gibi üzerine yüzde 20 indirim sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda gerekli duyarlılığı göstereceğine inanıyorum. Vatandaşlarımız bu süreci iyi değerlendirdikleri takdirde kazançlı çıkacaklarını söylemek istiyorum. Gayrimenkul sektörü son zamanlarda yatırım olarak çok kazançlı olacaktır. Hem ülke ekonomisine katkı sağlamak anlamında hem de kendi kazançları anlamında gayrimenkul sektörüne yatırımda tüm halkımızı davet ediyorum.” (FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ) GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Orhan Ünsal röp -Örnek daireden görüntü -Detay

