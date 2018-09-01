Mevduat getirisine vergi düzenlemesi

Zeytinoğlu, "Kur dalgalanmasının ardından hükümetimiz tarafından TL'yi korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan hamleleri olumlu buluyoruz. Bu adımların sanayicilerimizin kur dalgalanmaları sebebiyle yaşadıkları olumsuz etkileri azaltacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bu durumun, TL hesapları için ele geçecek net faiz geliri yükseleceğinden dolayı mevduatları artırabileceğini düşünüyoruz. Alınan tedbirlerle Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdan çıkacak kararların, piyasa dengelerinin kurulmasında daha da önem kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın giderilmesi ve TL'nin cazibesinin artırılmasına yönelik tüm önlemleri desteklediklerini belirten Zeytinoğlu, vadeli TL mevduatlar için vergi oranı düşürülürken, döviz vadeli mevduatlarda vergi oranının artırılmasının, dolarizasyonu önlemeye ve TL ile tasarrufu teşvik etmeye yönelik bir önlem olduğuna dikkati çekti.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisinin düşürülmesi, döviz mevduatlarında ise artırılmasını, kur dalgalanmasının ardından TL'yi korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan hamleleri olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Açıklamasında, üç ay süreyle uygulanacak düzenlemeyle Türk lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranının yüzde 5 olduğunu, 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranının yüzde 3'e indirildiğini ve 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranının sıfırlandığını anımsatan Zeytinoğlu, dolar mevduatlarında ise 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini, vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranının yüzde 16'ya çıkarıldığını, vadesiz veya 6 aya kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13'lük oranda ise değişiklik yapılmadığını aktardı.

KOBİ Destek Kredisi'nin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını savunan Zeytinoğlu, KOBİ destek projesinin yeniden başlamasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ'leri rahatlatmaya yönelik devam eden teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Geçen yıl iki banka ile yürütülen program bu yıl sekiz banka ile yürütülecek. Bu uygulama ile KOBİ'lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek. Nefes Kredisinin devamı niteliğinde olan bu uygulama reel sektör ve finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir proje."

