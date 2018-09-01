FİNANS

Mevduat getirisine vergi düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 15:10 | Son Güncelleme

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Kur dalgalanmasının ardından hükümetimiz tarafından TL'yi korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan hamleleri olumlu buluyoruz. Bu adımların, sanayicilerimizin kur dalgalanmaları sebebiyle yaşadıkları olumsuz etkileri azaltacağını düşünüyoruz"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisinin düşürülmesi, döviz mevduatlarında ise artırılmasını, kur dalgalanmasının ardından TL'yi korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan hamleleri olumlu değerlendirdiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk lirası mevduatlarının faiz getirisinden yapılan vergi kesintisinin düşürüldüğü, döviz mevduatlarında ise artırıldığı Cumhurbaşkanlığı kararını değerlendirdi.

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın giderilmesi ve TL'nin cazibesinin artırılmasına yönelik tüm önlemleri desteklediklerini belirten Zeytinoğlu, vadeli TL mevduatlar için vergi oranı düşürülürken, döviz vadeli mevduatlarda vergi oranının artırılmasının, dolarizasyonu önlemeye ve TL ile tasarrufu teşvik etmeye yönelik bir önlem olduğuna dikkati çekti.

Zeytinoğlu, "Kur dalgalanmasının ardından hükümetimiz tarafından TL'yi korumak ve güçlendirmek amacıyla yapılan hamleleri olumlu buluyoruz. Bu adımların sanayicilerimizin kur dalgalanmaları sebebiyle yaşadıkları olumsuz etkileri azaltacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bu durumun, TL hesapları için ele geçecek net faiz geliri yükseleceğinden dolayı mevduatları artırabileceğini düşünüyoruz. Alınan tedbirlerle Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta yapacağı toplantıdan çıkacak kararların, piyasa dengelerinin kurulmasında daha da önem kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamasında, üç ay süreyle uygulanacak düzenlemeyle Türk lirası mevduatında 6 ay vadeye uygulanan vergi oranının yüzde 5 olduğunu, 1 yıla kadar vadeli Türk Lirası mevduat hesabında stopaj oranının yüzde 3'e indirildiğini ve 1 yıldan uzun vadeli Türk lirası mevduat hesaplarında yüzde 10 olan vergi oranının sıfırlandığını anımsatan Zeytinoğlu, dolar mevduatlarında ise 6 aya kadar olan döviz mevduatı vergi oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini, vadesiz veya 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranının yüzde 16'ya çıkarıldığını, vadesiz veya 6 aya kadar vadeli döviz hesaplarında stopaj oranının yüzde 20'ye yükseltildiğini ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplar için belirlenen yüzde 13'lük oranda ise değişiklik yapılmadığını aktardı.

KOBİ Destek Kredisi'nin KOBİ'lere önemli bir finansman desteği sağlayacağını savunan Zeytinoğlu, KOBİ destek projesinin yeniden başlamasına ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ'leri rahatlatmaya yönelik devam eden teşvikleri ve alınan tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz. Geçen yıl iki banka ile yürütülen program bu yıl sekiz banka ile yürütülecek. Bu uygulama ile KOBİ'lerimiz mevduat faizi civarında, normal kredi faizlerinin ise 8-10 puan altında kredi kullanabilecek. Nefes Kredisinin devamı niteliğinde olan bu uygulama reel sektör ve finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir proje."

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükselttiBTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti
Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetimTicaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytin

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Asuman Dabak fit vücuduyla gençlere taş çıkarıyor

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

SGK duyurdu! Yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Edirne'de tekstil fabrikası, enerjisini güneşten üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya turizminde ağustos rekoru

Antalya turizminde ağustos rekoru

BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

“AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.