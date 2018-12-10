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"Meydan Ardıçlı" projesinin yüzde 50'si yabancıya satıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt: - "2019 yılı üçüncü çeyreğinde teslimlerine başlayacağımız projemizde konutların yüzde 50'si, ticari alanların yüzde 70'i satıldı. Projeye yabancı yatırımcıdan da yoğun ilgi geliyor"

İSTANBUL (AA) - Özyurtlar Holding ve Bahaş Holding'in inşa ettiği "Meydan Ardıçlı" projesindeki yabancı yatırımcının toplam satış içindeki payı yüzde 50 oldu.

Özyurtlar Holding'ten yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 60 bin kişiyi ev sahibi yapan Özyurtlar Holding ve sekiz ayrı sektöre hizmet veren Bahaş Holding’in, Esenyurt'un en değerli bölgesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde inşa ettiği "Meydan Ardıçlı" projesinde konutların yüzde 50'sinin, dükkanların ise yüzde 70'inin satışı tamamlandı.

Yabancıların yoğun ilgi gösterdiği projede, yabancı yatırımcının toplam satış içindeki payı ise yüzde 50 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar-Bahaş Ortak Girişimi Eş Başkanı Tamer Özyurt, yatırım değeri 545 milyon TL olan birinci etabın 2019 yılının üçüncü çeyreğinde teslim edilmesinin planlandığını bildirdi.

Meydan Ardıçlı'nın yüzde 65'inin tamamlandığını belirten Özyurt, "67 bin metrekare arsa üzerinde inşa edilen ve toplam 27 bloktan oluşan Meydan Ardıçlı, bin 683 konut ve toplam 126 ticari üniteyi bünyesinde barındırıyor. 1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunan Meydan Ardıçlı projesinde alışılagelmiş olan 3+1 ve 4+1 daireler yer almazken, fazladan altı metrekarelik odalarla konutlar çok daha kullanışlı hale geliyor. Proje, iki ila yedi kat arasında değişen yatay mimariye uygun bloklar şeklinde inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

- "Vatandaşlık düzenlemesi ciddi katkı sağladı"

Projedeki konutların yüzde 50'sinin satışının tamamlandığını bildiren Özyurt, projeye yabancı ilgisinin de yoğun olduğunu belirtti.

Özyurt, "2019 yılı üçüncü çeyreğinde teslimlerine başlayacağımız projemizde konutların yüzde 50'si, ticari alanların yüzde 70'i satıldı. Projeye yabancı yatırımcıdan da yoğun ilgi geliyor. Yabancıların toplam satış içindeki payı yüzde 50'yi oluşturuyor. Yabancılar hem konut hem dükkan satın aldı. Vatandaşlık düzenlemesi de ticari alımlarda çok ciddi katkı sağladı. Düzenleme, yabancı yatırımcıyı konutun yanı sıra ticari mülk almaya da sevk etti. Böylece yabancılar konut kadar ticari mülke de yatırım yapmaya başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

- "Teşviklerin sürekli hale gelmesi satışları artırır"

Bu yılın, başlamış projelerin tamamlandığı ve firmaların satışlara odaklandığı bir yıl olduğuna dikkati çeken Özyurt, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın son çeyreği ile birlikte konut satışları düşmeye başlarken, bu trend 2018'in ilk üç çeyreğinde de devam etti. Ancak sektörün toparlanma sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Büyümenin devam etmesi için inşaat sektörüne verilen desteklerin artmasını bekliyoruz. Birtakım çalışmaların yapıldığını biliyoruz ancak teşvik ve desteklerin sürekli hale getirilmesi ivmede ciddi artış yaratır. Yılın 10 ayında yabancılara yapılan konut satışı 30 bin 431. Hesaplamalar bize kasım ve aralık aylarında toplam 9 bin adet civarı bir satış gerçekleşirse, yabancıya yıllık konut satış rakamının 40 bine ulaşabileceğini gösteriyor."

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