Meysu, Dominik, Belize ve Bahamalar’da

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- TÜRKİYE'de ilk meyve suyu markası olan Meysu, Kayseri’deki üretim üssünden 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapıyor. Firma, Çin'den sonra Dominik, Belize ve Bahamalar pazarına girdi.

Meyve suyu markası Meysu; köklü geçmişi, ürün çeşitliliği, üretime ve inovasyona yaptığı yatırımın yanı sıra ihracatta da büyümeye devam ediyor. Nesilden nesile büyük bir özenle aktardığı lezzeti, yenilikçi ve modern yaklaşımıyla sadece Türkiye’ye değil, 5 kıtada 60 ülkeye sunan Meysu, ürün çeşitliliği ile de sadece meyve suyu değil, bir içecek markası olma hedefiyle çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor. 5 kıtada 60 ülkeye ihracat yapan Meysu, Belize, Tayvan, Bahamalar gibi yeni ihracat pazarlarına girerek ihracat portföyünü genişletiyor.

Kalitesi ve ürün çeşitliliği ile Çin halkının beğenisini kazanan Meysu, özellikle yüzde 100 ürün grubunda Çin’de büyümek istiyor. Çin’de varlığını ve yapısını genişletmeyi hedefleyerek bu doğrultuda bu ülkede ofis açmak için girişimlerini sürdürüyor. Meysu İş Geliştirme Müdürü Fatih Kalpaklıoğlu, "2016 yılından beri Uzakdoğu pazarları ile ilgili yaptığımız sistematik çalışmalar, 2 yıl gibi kısa sürede meyvesini vermeye başladı. Çin Halk Cumhuriyeti genelinde 2017 yılında ithal edilen içecekler kategorisindeki payımız yüzde 15 iken, 2018 yılı sonu itibariyle yüzde 25 olarak pazardaki payımızı artırmaktayız. Yani tüm Çin genelinde her 100 marketten 25’inde Meysu markalı ürünlerimizi bulabilirsiniz" dedi. Kalpaklıoğlu, "AB ülkelerinde ilk önce etnik pazarda etkili olan Meysu, günümüzde Alman, Fransız vb. gibi yerel tüketicilerin beğenisini de kazanmıştır" şeklinde konuştu.

Meysu İhracat Müdürü Fehmi Esmeray da "2017 yılındaki büyüme oranımız yüzde 25. 5 kıtada 60 ülkeye içecek ihraç ediyoruz, 2018’de ülke sayısını 70’e çıkarmayı hedefliyoruz. Hedef pazarlarımız arasında ise Orta Doğu, Güney Amerika ve Asya bulunuyor. Bu hedefler doğrultusunda Dominik Cumhuriyeti ve Panama’ya ek olarak, Belize ve Bahamalar'da ürün dağıtımlarımız başlamıştır. Önümüzdeki yıl Meksika’da düzenlenecek fuara katılarak, bu bölgedeki pazar payımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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