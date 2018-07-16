FİNANS

Meyve ihracatına Dünya Kupası dopingi

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 11:18 | Son Güncelleme

Dünya Kupası'nın etkisi ve ilişkilerin düzelmesinin oluşturduğu olumlu havayla Rusya'ya yönelik 6 aylık elma ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 87 katına ulaşırken, kiraz dış satımı yüzde 118, şeftali yüzde 40 arttı - Rusya'ya geçen yılın 6 aylık döneminde hiç gitmeyen narın ihracatı ise bu sene 16,7 bin ton olarak gerçekleşti

SERGEN SEZGİN - 2018 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya bazı meyvelerin ihracatı önemli oranda artış gösterdi.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçılar Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye geneli yaş meyve ve sebze ihracatı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 16 artışla 2 milyon 63 bin ton, değer bazında yüzde 23 artışla 1 milyar 175 milyon 565 bin dolar olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Dünya Kupası maçlarının oynandığı Rusya'ya bu ürünlerin dış satımı arttı. Rusya'ya ihracat, miktar bazında yüzde 47 artışla 297 milyon 320 bin tondan 437 milyon 816 bin tona, değer olarak yüzde 70 yükselişle 187 milyon 153 bin dolardan 318 milyon 372 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin bu yıl haziran sonuna kadar yurt dışına gönderdiği meyve ve sebzenin yüzde 21'ini Rusya tüketti. Değer bazında en çok ihracat da Rusya'ya yapıldı. Rusya'yı 135 milyon 191 bin dolarla Irak ve 118 milyon 826 bin dolarla Almanya takip etti.

- Meyve ihracatında ilk 5 ürün

Bu yılın ilk yarısında en çok ihraç edilen 5 meyve, elma, şeftali, kiraz, kayısı ve nar oldu. Kiraz ihracatı yüzde 61 artarak 60,8 bin, şeftali yüzde 43 yükselerek 64,6 bin, kayısı yüzde 41 artışla 56,6 bin, nar yüzde 32 yükselişle 83,8 bin ve elma ise yüzde 9 artarak 128,4 bin tona çıktı.

Dünya Kupası maçlarının yapıldığı Rusya'ya bu meyvelerin dış satımında önemli oranlarda artışlar yaşandı.

Türkiye'nin şeftali dış satımında Rusya 1. sırada yer aldı. Elma, kiraz, kayısı ve narda ise Rusya en fazla ürün alan 2. ülke oldu.

Rusya'ya elma ihracatı 87 katına çıkarak 38,6 bin tona, şeftali yüzde 40 yükselerek 42,2 bin tona ulaşırken, kiraz dış satımı ise yüzde 118 artışla 18,5 bin ton oldu.

Geçen yıl Rusya'ya hiç gönderilmeyen narın ihracatı bu yılın 6 ayında 16,7 bin tona çıkarken, kayısı dış satımı geçen yılla hemen hemen aynı kalarak 20 bin ton olarak gerçekleşti.

Rusya'ya yapılan şeftali ihracatından 42 milyon, elmadan 30,5 milyon, kirazdan 25,5 milyon, kayısıdan 17,4 milyon ve nardan ise 12,5 milyon dolar gelir sağlandı.

- "Dünya Kupası'na gidenler Rusya'da Türk meyvesi tüketti"

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine, bu yıl meyve tutumunun ve kalitesinin iyi olduğunu söyledi.

Birçok üründe yakalanan iyi kalitenin ihracata olumlu yansıdığını vurgulayan Yazgan, genel olarak ilk 6 aylık ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğunu anlattı.

Yazgan, Rusya'ya yönelik yaş meyve ihracatındaki artışın da kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Rusya'ya yönelik meyve dış satımında Dünya Kupası'nın mutlaka etkisi var ancak gelişen ilişkiler de önemli. Mesela elma, yaşanan olaylardan sonra kesilmişti. Problemler çözüldü, karşı tarafın direnci kalktı ve ihracat iyi gitmeye başladı. Dünya Kupası'na gidenler Rusya'da Türk meyvesi tüketti." dedi.

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2018 FIFA Dünya Kupası bursa Meyve ihracatı rusya

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