Meyve sebze komisyoncularından 'YEP'e destek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, 'Yeni Ekonomi Programı: YEP' kapsamında ucuz gıda tüketimi için yapılacak çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Fiyat artışı hava şartlarından dolayı mevsimsel. Bu durumun giderilmesi lazım. Biz doğaya yenik düşüyoruz. Bakanlık üreticiye imkan sağlamalı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'e Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan'dan destek geldi. YEP'de enflasyon hedeflerinin, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9 olarak açıklandığını hatırlatan Akcan, ucuz gıda tüketimi için yapılacak çalışmaları desteklediklerini vurguladı. Hal komisyonculuğunun yanı sıra üreticilik de yapan Akcan, tarımda maliyetin düşürülmesi gerektiğini savundu. Akcan, sebzedeki fiyat artışının da mevsimsel dalgalanma şeklinde meydana geldiğine değindi.

ÜRÜN AZLIĞINDAN FİYAT ARTIYOR

Haziran ayından itibaren üreticilerin birçok ürünü zararına sattığını anlatan Nevzat Akcan, "Domates, biber, patlıcan yaz aylarında zararına satıldı. Yaz döneminde ihracat olmadığı için sebze fiyatları ucuzdu. Fiyat artışları hava şartlarından dolayı mevsimsel yaşanıyor. Bu durumun giderilmesi lazım. Biz burada doğaya yenik düşüyoruz. Bakanlık üreticiye imkan sağlamalı. Seralar için ucuz doğalgaz olabilir. Ya da başka imkanlar olabilir. 11'inci aydaki hasat ile 1'inci aydaki dönüm bazında kilo olarak hasat miktarı aynı değil. 11'inci ayda patlıcan serasında dönümde 500-600 kilo toplarsın. Birinci ayda 50 kiloya kadar düşüyor. Ürün azlığından dolayı fiyat artıyor" diye konuştu.