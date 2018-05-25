Meyve üretiminde artış bekleniyor

Türkiye'de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde üretim miktarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 1,3, sebzelerde yüzde 1,4 azalması beklenirken, meyve üretiminde yüzde 6,3 artış tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bu yıla ilişkin "bitkisel üretim 1. tahminini" yayımladı.

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminde geçen yıla göre azalış öngörülürken, meyvelerde artış bekleniyor.

Üretim miktarlarının bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,2 milyon ton, sebzelerde yüzde 30,4 milyon ton ve meyvelerde 22,1 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının bu yıl geçen yıla göre yüzde 0,9 azalarak 35,8 milyon tona, buğday üretiminin yüzde 2,3 azalarak 21 milyon tona gerilemesi öngörüldü. Arpa üretiminin yüzde 4,2'lik artışla 7,4 milyon tona, yulaf üretiminin yüzde 8 yükselişle 270 bin tona ulaşılması bekleniyor. Çavdar üretiminin ise değişim göstermeyerek 320 bin tonda kalacağı tahmini yapıldı.

Bu yıl yemeklik baklanın geçen yıla göre yüzde 11,9 azalışla 6 bin ton, kırmızı mercimeğin yüzde 12,5 azalışla 350 bin ton ve yumru bitkilerden patatesin yüzde 1 azalışla 4,8 milyon ton olması öngörüsünde bulunuldu.