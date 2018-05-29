FİNANS

Meyve ve sebze alışverişine "cep"ten denetim

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takip edilmesi için 'Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik" - "Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulamayla künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve yöntemini öğrenebilecek" - "Vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek"

DENİZ ÇİÇEK - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi için "Hal Kayıt Sistemi (HKS) Mobil Uygulaması"nı oluşturduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri mobil uygulamayla künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretim zamanını ve yöntemini öğrenebilecek." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de sebze ve meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanının oluşturulması ve bu ticaretin elektronik ortamda takip edilebilmesi için HKS üzerinden mobil uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

HKS Mobil Uygulama ile ticaretin geliştirilmesi, tüketici güvenliğinin sağlanması ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Tüfenkci, "HKS Mobil Uygulama ile teknolojiyi sebze ve meyve tezgahlarına taşıdık. Tüketicilerimiz cep telefonlarına yükleyecekleri HKS Mobil Uygulama ile künyedeki karekodu okutarak, satın aldıkları sebze ve meyvelerin üreticisini, üretildiği bölgeyi, üretim zamanını ve yöntemini (organik, iyi tarım, konvansiyonel) öğrenebilecek. Böylece, bir nevi piyasa denetimi yapacak. Ayrıca vatandaşlar, tezgahta perakende satış fiyatını gördüğü ürünün üreticiden hangi fiyattan satın alındığını ve el değiştirmelerde oluşan fiyatını anlayabilecek." diye konuştu.

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- Kavun artık koklanmayacak

Tüfenkci, HKS Mobil Uygulama'yı sektörde şeffaflaşmayı temin edecek bir hizmet olarak gördüğüne işaret ederek, "Tüketici karpuzun Diyarbakır karpuzu olup olmadığını tezgahtardan sormayacak ya da Kırkağaç kavununu koklayarak anlamaya çalışmayacak. Mobil uygulamayla kendisi ürünün nerede üretildiğini bizzat cep telefonu ekranından görecek." ifadesini kullandı.

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Hal Kayıt Sistemi mobil uygulama

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