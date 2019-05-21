Mezuniyet şıklığı Boyner’de

İSTANBUL (AA)- Boyner, mezuniyet töreninde ne giyeceğine karar veremeyenler için birbirinden güzel elbise alternatiflerini mağazalarında ve www.boyner.com.tr’de müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Boyner’den yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasına kısa bir süre kala mezuniyet töreni hazırlıkları da başladı.

Mezuniyet törenine damgasını vurmak isteyen genç kızlar için birbirinden şık elbiseleri bir arada sunan Boyner, genç kızları mağaza mağaza dolaşma derdinden kurtarıyor. Elbiseden ayakkabıya, çantadan takıya kadar birçok ürünü bir arada sunan Boyner, ışıl ışıl bir mezuniyet gecesinin anahtar parçalarını genç kızlarla buluşturuyor.

Her renk ve her model elbiseler Boyner’de Çiçekli, fırfırlı, uçuş uçuş, kısa veya uzun seçeneklerin yer aldığı sezonun öne çıkan mezuniyet elbiselerini mağazalarında ve internet mağazası www.boyner.com.tr’de sunan Boyner, mezuniyet balosunda genç kızların şıklığına şıklık katıyor. Özellikle balonun tadını çıkarmak isteyenler için dantel ve güpür detaylı elbiseler ve asimetrik kesimli etek uçlarıyla dikkat çeken mini elbiseler sunuluyor.

Boyner’de sezonun olmazsa olmaz trendi pastel tonlar mezuniyet elbiselerinin vazgeçilmez renklerini oluştururken, fuşya, mavi, yeşil, mor, siyah ve beyaz renkli elbiseler şık bir stil yaratmak için genç kızların tercihi oluyor.

Pierre Cardin, Koton, Network, İpekyol, Twist, Only ve Random’un birbirinden şık mezuniyet elbiseleri Boyner’de ve www.boyner.com.tr’de.

