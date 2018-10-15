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MHP'li Kalaycı: Çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmasın

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 17:34 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, çiftçilerin sorunlarıyla ilgili TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun tekliflerini anımsatarak, "Tarımsal sulamada ve seralarda kullanılan elektrik ile tarımsal üretimde kullanılan mazot, ilaç, tohum ve fide teslimlerine KDV istisnası getirilmesi, tarımsal üretimde kullanılan mazottan Özel Tüketim Vergisi alınmaması öngörülmektedir.

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, çiftçilerin sorunlarıyla ilgili TBMM Başkanlığı'na verdiği kanun tekliflerini anımsatarak, "Tarımsal sulamada ve seralarda kullanılan elektrik ile tarımsal üretimde kullanılan mazot, ilaç, tohum ve fide teslimlerine KDV istisnası getirilmesi, tarımsal üretimde kullanılan mazottan Özel Tüketim Vergisi alınmaması öngörülmektedir. MHP olarak seçim beyannamemizde yer alan ve çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmamasını düzenleyen bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını diliyorum" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Meclis Başkanlığı'na verdiği çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmamasını içeren kanun teklifleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Çiftçilerin ve üreticilerin sorunlarına duyarsız kalınmaması gerektiğini kaydeden Kalaycı, "Ülkemizde çiftçi ve üretici çok zor günler yaşamaktadır. Girdi fiyatlarındaki aşırı yükselmeler ve ithalata dayalı politikalar üretim yapmayı neredeyse imkansız hale getirmiştir. Çiftçiler, girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle yeterli girdi kullanamamakta ve bu da verimliliği olumsuz etkilemektedir. Gübre fiyatları bir yılda yüzde 100'ün üzerinde artmıştır. Çiftçi gübre alamayacak haldedir. Elektrik fiyatlarına yüzde 70 zam yapılmıştır. Çiftçi tarımsal sulamada ve seralarda kullandığı elektrikle ilgili borçlarını ödeyemeyecek durumdadır. Mazot fiyatı, ÖTV'den feragat edilmesine rağmen bir yılda yüzde 36 artmıştır. ÖTV yansıtıldığında çiftçinin mazot alabilmesi artık çok zor olacaktır. Çiftçinin ürünü ise para etmemektedir. Çiftçi, buğdayını ve arpasını bir önceki yıla göre yüzde 10 düzeyinde artırılan fiyat üzerinden satabilmiştir. 7 yıldır destekleme primi artırılmamaktadır. Çiftçi bu yıl 800 liraya sattığı arpasını, TMO'dan tohumluk olarak 1200 liradan alabilmektedir" diye konuştu.
'ÜRETİCİLER BÜYÜK SIKINTILARLA KARŞI KARŞIYA'
Mustafa Kalaycı, çiftçinin ürün satışından eline geçen paranın gerilediğini, mazot, gübre, enerji, ilaç ve tohum başta olmak üzere tarımsal girdilere yapılan yüksek zamlar nedeniyle üretim yapmasının güçleştiğini kaydetti. Besici ve süt üreticilerinin kan ağladığını belirten Kalaycı şöyle dedi:
"Üreticiler büyük sıkıntılarla karşı karşıya olup, ayakta durma mücadelesi vermektedir. Besi ve süt yeminin torbası son bir yılda 45-50 liradan, 85-90 liraya çıkmıştır. Silaj fiyatı 200 lirayı, saman fiyatı 450 lirayı aşmıştır. Buna karşın, et ve süt fiyatları geçen yılla aynı düzeyde olup yerinde saymaktadır. Konya'da iki ay önce 28,5 lira olan dana karkas kesim fiyatı 26 liraya kadar düşmüş, buna rağmen alan yoktur. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlediği süt fiyatına uyulmamakta, süt alımları yeterince yapılmamakta, süt üreticilerinin paraları zamanında ödenmemektedir. Her geçen gün zamlanan yem, silaj ve saman gibi girdiler karşısında üreticilerin dayanacak gücü kalmamıştır. Pek çok besici iflas etmekte, işi bırakmak zorunda kalmaktadır. Kontrolsüz ithalat politikaları üreticiyi perişan etmektedir. Yerli ve milli üretimimiz yok olmaktadır. Acilen gerekli tedbirler alınmazsa ülkemizde besicilik ve süt üreticiliği bitme noktasına gelecektir. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz, bankalarca kıskaca alınmış olup borçları her yıl katlanarak artmaktadır. Tarım kesimindeki problemler çığ gibi büyürken, birçok çiftçi borcunu ödeyebilmek için tarlasını satmak zorunda kalmaktadır."
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, çiftçi ve üreticinin sorunlarının çözümü için ise şu önerilerde bulundu:
"Ürettiği ürünü değerinde satamayan ve girdilere gelen yüksek zamlarla beli bükülen, banka kredi borçları katlanarak artan çiftçimizin ve üreticimizin sorunlarına duyarsız kalınmamalı, kapsamlı bir destek paketi acilen uygulamaya konulmalıdır. Üreticiye sahip çıkılmalı, ithalata dayalı politikalar terkedilmelidir. Çiftçiye ve üreticiye verilen destekler artırılmalı ve zamanında ödenmelidir. Et ve Süt Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasayı düzenleyecek bir müdahale kurumu olarak etkin bir yapıya kavuşturulmalıdır. Çiftçilerin kredi, elektrik ve toprak reformu kapsamındaki arazi bedellerine dair borçları ertelenerek yeniden yapılandırılmalıdır. Çiftçinin ve üreticinin temel girdilerini ucuz alabilmesi sağlanmalıdır. Bu amaçla, TBMM Başkanlığı'na sunduğum 2 ayrı kanun teklifinde; tarımsal sulamada ve seralarda kullanılan elektrik ile tarımsal üretimde kullanılan mazot, ilaç, tohum ve fide teslimlerine KDV istisnası getirilmesi, tarımsal üretimde kullanılan mazottan Özel Tüketim Vergisi alınmaması öngörülmektedir. MHP olarak seçim beyannamemizde yer alan ve çiftçinin temel girdilerinden vergi alınmamasını düzenleyen bu kanun tekliflerinin bir an önce yasalaşmasını diliyorum."

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