Mi mağazası, n11.com'da yerini aldı

İSTANBUL (AA) - n11.com, teknoloji iş birliklerine güçlü bir markayı daha ekleyerek, Çin'in teknoloji markası Xiaomi’nin ilk yetkili mağazası Mi mağazasını bünyesine dahil etti.

n11.com'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Xiaomi, 16 Eylül'de Türkiye'de ilk yetkili mağazası Mi Store'u Evofone distribütörlüğünde açtıktan hemen sonra şimdi de n11.com'da online mağazasını açtı.

İnovatif ve erişilebilir tasarım anlayışı ile tanınan Xiaomi'nin bünyesinde akıllı telefonlardan televizyona, notebook'tan drone'a, bisikletten scooter'a kadar birçok farklı ürün çeşidi bulunuyor.

