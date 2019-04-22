FİNANS

MİB’in yeni başkanı Emre Gencer oldu

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) İstanbul’da düzenlenen seçimli 17’nci Olağan Genel Kurulu’nda Simge Group ve E-Mak Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S.

MİB’in yeni başkanı Emre Gencer oldu

İstanbul, 22 Nisan (DHA) - Makina İmalatçıları Birliği’nin (MİB) İstanbul’da düzenlenen seçimli 17’nci Olağan Genel Kurulu’nda Simge Group ve E-Mak Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı S. Emre Gencer, MİB’in yeni dönem Başkanı seçildi.
S.Emre Gencer yaptığı konuşmada, üç yıldan bu yana Başkanlık görevini sürdüren Ahmet Özkayan ve tüm üyelere teşekkür etti.

“Türk markalarını yaşatmak için ne yapılması gerekiyorsa yapmalıyız”

Geçen yılın ortalarında mali piyasalarda yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen makine sektörünün yılı, ihracata ağırlık vererek ve büyüyerek kapatmayı başardığını ancak makine ihtiyacının çok önemli bir bölümünün hala ithalat ile karşılandığını belirten Gencer, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Geçen yıl sektörün toplam ihracatı 16 milyar dolar olmuştur. Son yıllarda ihracatını en fazla arttıran sektör olarak ön plana geldik. Bununla övünebiliriz. Ancak halen dünya pazarlarındaki payımızın son derece düşük olduğunu da göz ardı etmeyelim. Unutmamamız gereken bir unsur da, halen makine ihtiyacımızın çok önemli bir bölümünü yani 30 milyar dolar ithalat ile karşılıyor olmamızdır. Bunun nedeni maalesef havaların iyi olduğu dönemde çatıyı tamir etmemiş olmamızdır. Büyümemizin çok yüksek olduğu dönemde iç piyasada, Türk markalı ürünlere yönelik yeterince pozitif ayrımcılık yapmadık; konuyu gündeme taşıyanları ‘korumacılık’ yapmakla suçladık. Geldiğimiz noktada, dış pazarlarda korumacılıkla mücadele ediyoruz. Makine sektörümüz için bu süreçteki değişime uyum yaşamsal öneme sahiptir. Yani Türk markalarını yaşatmak için ne yapılması gerekiyorsa biz de bunu yapabilecek cesarette olmalıyız.

“Yerli makine ve donanıma en radikal şekilde pozitif ayrımcılık uygulanmalıdır”

“Kamu kuruluşları, yerel idareler ve bunlara bağlı iktisadi teşebbüsler yaptıkları alımları veya açtıkları ihaleleri, uluslararası ticarette uzman danışmanların da desteği ile yerli makine alımına göre düzenlemelidir. Yatırım teşvik sisteminde de, yerli tasarım ve ürünlerin kullanımına yönelik radikal dönüşümü sağlayacak bir yaklaşımla değişiklikler yapılmalıdır. Geliştirilecek bir Turquality programı özellikle makine imalat sanayine daha güçlü destek olabilir kanaatindeyiz. Ticaret ve Gümrük Bakanlığımız son iki yıldan beri bazı makinelerin ithalatına yönelik uyguladığı tarife politikalarıyla haksız rekabetin önünü belirli ölçüde kesmiştir. Bu politikanın kapsamı radikal bir şekilde genişletilmeli ve etkinleştirilmelidir. Bu konu halen en öncelikli işimizdir.”

“Türkiye’nin yeni hikayesi ortaya çıkacak”

Makine imalat sektörünün tüm imalat sektörlere destek olduğunun altını çizen Gencer, sektöre verilecek desteklerin, geri dönüşü yüksek olan yatırımlara dönüştüğünü belirtti:
“Cari açığın sıfır olduğu, inovasyon, dijital dönüşüm ve katma değeri yaratan beyinlerin kendilerine geniş alanlar buldukları Türkiye'nin yeni hikayesi ortaya çıkacaktır. Yeni yönetim olarak, bizler bu hikayenin en coşkulu savunucuları olarak anılmak isteriz. Bizler hepimiz Makine İmalatçıları Birliği olarak gücümüzü bu zorlu, zorlu olduğu kadar da heyecan verici hikayenin gerçekleşmesi için seferber edeceğiz.” (Fotoğraflı)

MİB’in yeni başkanı Emre Gencer olduMİB’in yeni başkanı Emre Gencer oldu

Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...Hiçbir şey göründüğü gibi değil! Başta kimse anlam veremedi ama...
Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteğiGirişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği
Hepsiburada bahar indirimi başlattıHepsiburada bahar indirimi başlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

ISTAC'ın "3. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması"na 311 üniversiteli katıldı

Finansal hizmetler güven endeksi Nisan’da 1.6 puan geriledi

Finansal hizmetler güven endeksi Nisan’da 1.6 puan geriledi

Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği

Girişimcilere ücretsiz uluslararası istihdam desteği

Hepsiburada bahar indirimi başlattı

Hepsiburada bahar indirimi başlattı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

Otellerle ilgili çok önemli karar!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.