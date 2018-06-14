FİNANS

Michelin "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde 6 ilde gerçekleşen "Doğru Hava Basıncı" etkinliklerinde, sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemi anlatılıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri bu yıl da hız kesmeden devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Michelin'in 2004 yılından bu yana sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla sürdürdüğü "Doğru Hava Basıncı" etkinliği, 14. yılına girdi.

Organizasyonda, alanında uzman Michelin yetkilileri 6 ildeki anlaşmalı BP istasyonunda tüketicilerle buluşarak lastikte doğru hava basıncı konusunda farkındalık yaratıyor.

8 Haziran'da Manisa ile startı verilen ve 29 Haziran'da Kocaeli’de sona erecek etkinlikler, sürücüleri bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılıyor.

Etkinlik kapsamında Michelin'in uzman ekipleri, 18-19 Haziran'da Antalya merkez ve Muratpaşa’da, 21-22 Haziran'da Adana merkez ve Kurttepe'de, 27-28 Haziran'da İstanbul Avcılar ve Ümraniye'de, 29 Haziran'da ise Kocaeli Körfez'de sürücülerle buluşacak.

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- Uzman Michelin ekipleri destek oluyor

"Doğru Hava Basıncı" aktiviteleri kapsamında kurulacak kontrol noktalarında kısa zaman içerisinde sürücülerin lastik hava basınçları ölçülerek değerlendiriliyor.

Ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından tavsiyelerini paylaşan Michelin ekipleri, katılımcıların lastiklerinin hava basıncını araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak ayarlıyor.

Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olan lastik basıncının uygun seviyede olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor.

Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi kazalara yol açabiliyor.

Düşük hava basınçlı olarak kullanılan lastiklerde yol tutuş kabiliyeti azalırken, direksiyon hakimiyetinde ise tutarsızlığa neden oluyor. Islak zeminde ise sürücü acil durumlarda fren yaptığı takdirde fren mesafesini uzatarak kaza riskini de artırıyor.

Doğru lastik hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu ve lastik ömrünü uzatması açısından da avantajlar sağlıyor.

Hava basıncı düştükçe, lastiğin yuvarlanma direnci artıyor. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla tüketime neden olurken, düşük hava basıncı lastiklerin hızlı aşınmasına da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30’a varan oranda azaltıyor.

Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri konusunda uyaran Michelin, lastiklere en az ayda bir kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğru Hava Basıncı Michelin

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