Michelin lastiklerini yüzde 80 sürdürülebilir malzemelerden üretecek

İSTANBUL (AA) - Michelin, sürdürülebilir malzeme kullanma oranını 2048 itibarıyla yüzde 80’e çıkaracak ve lastiklerin tamamı geri dönüştürülebilir olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya sürdürülebilir hareketlilik zirvesi Movin’On, geleceğin ulaşım modellerinin belirlenmesine katkı sağlamak, hareketlilik ihtiyaçlarını değerlendirmek hedefiyle Michelin’in katkılarıyla her yıl düzenlenmeye devam ediyor.

Bu yıl küresel anlamda akıllı, sürdürülebilir hareketliliğin hayata geçirilmesi için somut çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Movin'On 30 Mayıs-1 Haziran'da Montreal'de gerçekleştirildi.

Hava kalitesi, yeni toplum yapısı, yenilikçi teknolojiler, değişimi hızlandırmak için birlikte çalışmak, döngüsel ekonomide hareketlilik ve hareketlilikte büyük fikirler olmak üzere altı ana başlıkta gerçekleştirilen Movin’On Zirvesi'nde eylem odaklı bir yaklaşım benimseniyor.

Özel şirketler, start up'lar, dernekler, idari yönetimler ve üniversiteler dahil olmak üzere 250’den fazla partnerin katılımıyla gerçekleştirilen Movin’On Zirvesi'nde hareketlilik sorunlarına çözüm geliştiren gruplar arasında diyaloğun artırılması da teşvik ediliyor.