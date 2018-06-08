FİNANS

Michelin lastiklerini yüzde 80 sürdürülebilir malzemelerden üretecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 13:48 | Son Güncelleme

Michelin'in Movin’On 2018'de açıkladığı plana göre, bugün yüzde 28 olan sürdürülebilir malzeme kullanma oranını 2048 itibarıyla yüzde 80’e çıkaracak ve lastiklerin tamamı geri dönüştürülebilir olacak

İSTANBUL (AA) - Michelin, sürdürülebilir malzeme kullanma oranını 2048 itibarıyla yüzde 80’e çıkaracak ve lastiklerin tamamı geri dönüştürülebilir olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya sürdürülebilir hareketlilik zirvesi Movin’On, geleceğin ulaşım modellerinin belirlenmesine katkı sağlamak, hareketlilik ihtiyaçlarını değerlendirmek hedefiyle Michelin’in katkılarıyla her yıl düzenlenmeye devam ediyor.

Bu yıl küresel anlamda akıllı, sürdürülebilir hareketliliğin hayata geçirilmesi için somut çözüm önerileri geliştirmek amacıyla hayata geçirilen Movin'On 30 Mayıs-1 Haziran'da Montreal'de gerçekleştirildi.

Hava kalitesi, yeni toplum yapısı, yenilikçi teknolojiler, değişimi hızlandırmak için birlikte çalışmak, döngüsel ekonomide hareketlilik ve hareketlilikte büyük fikirler olmak üzere altı ana başlıkta gerçekleştirilen Movin’On Zirvesi'nde eylem odaklı bir yaklaşım benimseniyor.

Özel şirketler, start up'lar, dernekler, idari yönetimler ve üniversiteler dahil olmak üzere 250’den fazla partnerin katılımıyla gerçekleştirilen Movin’On Zirvesi'nde hareketlilik sorunlarına çözüm geliştiren gruplar arasında diyaloğun artırılması da teşvik ediliyor.

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- Michelin planını duyurdu

Michelin'in Movin’On 2018'de açıkladığı plana göre, bugün yüzde 28 olan sürdürülebilir malzeme kullanma oranını 2048 itibarıyla yüzde 80’e çıkaracak ve lastiklerin tamamı geri dönüştürülebilir olacak.

Sürdürülebilir bir gelecek için, yüksek geri dönüştürme teknolojilerine yatırım yapmaya devam eden şirket, bugün dünya çapında lastik geri kazanmada yüzde 70, geri dönüştürmede ise yüzde 50 oranına sahip.

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- Michelin bünyesine Lehigh'i kattı

Michelin 2048 yılı itibarıyla lastiklerine daha fazla geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzeme entegre etmek ve performanslarını iyileştirmek amacıyla Lehigh Technologies’i satın aldı.

Geri dönüştürülmüş lastiklerden elde edilen yüksek teknoloji uzmanlığıyla bilinen Lehigh, ham madde maliyetlerini yüzde 50’ye düşüren ve performans sağlayan Mikronize Kauçuk Tozları (MRP) konusunda piyasa liderliğini sürdürüyor.

Sürdürülebilirlik konusunda rakipsiz Lehigh, "Özgürlük için Yeşillik" sloganını kullanıyor.

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- Movin’on Zirvesi’ne damga vuran vision konsepti

Michelin geçen yıl Movin'On'da açıkladığı yenilikçi vision konseptinde, lastik sırtını üretmek ve yenilemek için gelişmiş malzemeler ve 3 boyutlu yazıcı teknolojileri kullanılarak yüzde yüzü geri dönüştürülebilir bir ürün elde ediliyor.

3 boyutlu yazıcıyla yenilenebilecek, biyolojik olarak çözünebilir bir havasız lastik konsepti, çevresel ayak izini azaltan bir hareketlilik çözümü sunuyor.

Yüz yılı aşkın tecrübeye sahip Michelin, sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek için çalışıyor.

Diş derinliği yasal sınırı olan 1,6 mm’ye gelinceye kadar kullanılmasını savunan Michelin, "programlı uzun ömürlülük" stratejisiyle erken değiştirilen lastiklerin doğaya olan zararını minimuma indiriyor.

Sürdürülebilir hareketlilik için aynı lastikle ilk kilometreden son kilometreye kadar maksimum performans sunan şirket, böylece güvenlik, maliyet avantajı da sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
lastik Michelin sürdürülebilir malzeme

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