FİNANS

Michelin, Omsan Lojistik ve BP Türkiye çalışanlarına lastik eğitimi verdi

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 12:01 | Son Güncelleme

Michelin’in teknik ekipleri tarafından lastik güvenliği ve yönetimi konusunda Omsan Lojistik ve BP Türkiye çalışanlarına eğitim verildi

İSTANBUL (AA) - Michelin teknik ekipleri BP Türkiye ve Omsan Lojistik çalışanlarına eğitim düzenledi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin, 40’tan fazla ülkeye uluslararası karayolu taşımacılığı, 81 ile yurt içi dağıtım hizmeti sağlayarak öncü lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer alan Omsan Lojistik’in filosunda enerji taşımacılığı yapan araçların bakımını üstleniyor.

Omsan’ın filosunda yer alan ve bu kapsamda BP Türkiye için enerji taşımacılığı yapan araçlara hizmet veren Michelin Solutions, güvenlik ve lastik yönetimi konusunda verdiği eğitimlerle de farkındalık düzeyinde önemli artış sağlıyor.

İşbirliği kapsamında Michelin Teknik Ekipleri, BP Türkiye ve Omsan Lojistik çalışanlarına eğitimler düzenledi. Eğitimlerin ilk ayağında BP Türkiye ve Omsan’ın operasyon ve yol güvenliğinden sorumlu üst düzey yöneticilerine "Temel Lastik", "Doğru Hava Basıncı" ve "Lastik ve Yol Güvenliği" eğitimleri veren Michelin, ikinci ayağında ise Omsan Lojistik’in uzun yol taşımacılığı yapan 40 şoförüne eğitim verdi.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 40 şoför, 16 üst düzey yönetici olmak üzere toplam 56 Omsan Lojistik ve BP Türkiye çalışanına sertifikalarını Michelin Türkiye Ağır Vasıta Ürün Teknik Müdürü Recep Uçan verdi.

Gerçekleştirilen eğitimde lastik arızaları, doğru hava basıncı ile beraber lastikten alınacak performansın artışı, güvenli duruş mesafesinin lastiğin yüzey alanına bağlı olarak artması gibi konular ele alındı.

Ayrıca, doğru hava basıncı ile kullanılan Michelin lastiklerinin güvenli duruş mesafesine ve lastik ömrüne olan katkısı sayesinde filoların operasyonel maliyetlerinin azaldığına da dikkat çekildi. Tüm bunların ışığında Michelin Solutions’ın firmaların operasyonel maliyetlerini profesyonel lastik yönetimi ile nasıl optimize ettiği Michelin Solutiıons Operasyon Müdürü Emrah Urunga tarafından anlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BP Türkiye Michelin omsan lojistik

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