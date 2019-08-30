FİNANS

Michelin ve PlayStation'dan iş birliği

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 10:43 | Son Güncelleme

PlayStation'ın araba yarışı oyunlarından Gran Turismo Sport'ta Michelin lastikleri kullanılacak

İSTANBUL (AA) - Michelin, PlayStation ile başlattığı iş birliği çerçevesinde, PlayStation'ın araba yarışı oyunlarından Gran Turismo Sport'ta resmi lastik tedarikçisi oldu.

Michelin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket PlayStation ile iş birliği gerçekleştirdi.

Buna göre, PlayStation'ın araba yarışı oyunlarından Gran Turismo Sport'ta Michelin lastikleri kullanılacak. Uzun soluklu olması beklenen iş birliği ile ayrıca, canlı olarak gerçekleşen 3'üncü Dünya Turu etkinliğinde Michelin, FIA Onaylı Gran Turismo Şampiyonaları'nın resmi lastik sağlayıcısı oldu.

Kullanıcıların ekim ayı itibarıyla erişebileceği yeni güncellemeyle, Michelin temalı ücretsiz indirme seçeneği oyun severlere sunulacak. Gran Turismo Sport'un "Marka Merkezi’" sanal müzesinde oluşturulan "Michelin" bölümüyle markanın, küresel motor sporları, performansı, yenilikleri ve köklü tarihçesi oyunculara aktarılacak.

Ayrıca, oyunun fiziksel, karma ve sanal formatlarında bulunan "ayarlar" bölümünde Michelin'in lastik teknolojisi yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Amerika Bölgesi Başkan Vekili ve Şirketin Küresel Otomotiv, Motor Sporları ve Deneyimleri Faaliyet Alanından Sorumlu Scott Clark, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ortaklık, en başarılı sanal sürüş deneyimi ile yüksek performanslı lastiklerin öncü markasını bir araya getirerek mükemmel bir örnek sunuyor. Michelin lastik simülasyonunda sektörün öncüsüdür. Michelin, sanal araçlara sanal lastikleri, daha lastikler üretilmeden önce tasarlayıp uyumlu hale getiriyor ve bu uyumu gerçek araçların gerçek lastiklerine son derece doğru biçimde aktarıyor. Bu teknolojiyi gerçek motor sporları verileriyle birleştirmek Polyphony'nin oyuna daha çok lastik stratejisi getirmesini sağlayacak ve uzun vadede insanların Michelin lastiklerinin araç performansının optimizasyonunda ne kadar kritik bir rol üstlendiğini anlamasına yardımcı olacak."

Gran Turismo Seri Üreticisi ve Polyphony Digital Inc. Başkanı Kazunori Yamauchi, "FIA Certified Gran Turismo Championships, 25 yıl boyunca Gran Turismo içerisindeki otomotiv fiziği simülasyonu ve yıllar boyunca edindiği özgün otomotiv kültürü üzerine kuruludur. Dünyanın lider lastik markası Michelin’in, motor sporlarına olan tutkusu ve sağlam mühendislik bilgisiyle oyunun resmi lastik tedarikçisi ve teknik ortağı olmasından dolayı çok mutluyuz. Michelin ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sanal ve gerçek yarışlar arasındaki farkı kapatma vizyonumuza yardımcı oluyor ve bunun ötesinde bu etkinliklerin motor sporlarının geleceği açısından önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

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