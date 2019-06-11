FİNANS

Michelin'den havasız lastik teknolojisi "Uptis"

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 13:38 | Son Güncelleme

Michelin, Uptis ile inik ya da patlak lastik tehlikesini ortadan kaldırıyor. Böylelikle lastik yenileme veya yedek lastik üretimi için ham madde kullanımının azalmasını sağlayarak, çevresel tasarruf sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin, General Motors ile birlikte geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis ile bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, dünya çapında yaklaşık 200 milyon lastik her yıl patlama, yol risklerinden kaynaklanan hasarlar veya dengesiz yıpranmaya yol açan uygunsuz hava basıncı sonucunda erkenden hurdaya çıkıyor.

Çevre dostu lastik teknolojileri geliştirerek doğayı koruyan Michelin, Uptis ile inik ya da patlak lastik tehlikesini ortadan kaldırıyor. Böylelikle lastik yenileme veya yedek lastik üretimi için ham madde kullanımının azalmasını sağlayarak, çevresel tasarruf sağlıyor.

Aynı zamanda sürücülerin yolda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan Michelin, binek araç filoları için inik lastiklerden kaynaklanan arıza sürelerini en aza indiriyor ve bakım seviyesini neredeyse yok seviyeye indirerek verimliliği artırıyor.

Michelin Uptis, 2017 Movin'On Zirvesi'nde, Michelin'in sürdürülebilir hareketlilik araştırma ve geliştirme stratejisinin bir örneği olarak sunulan Michelin'in VISION konseptine ulaşmak yönünde büyük bir adım niteliği taşıyor.

VISION, havasız, bağlantılı, 3 boyutlu yazıcılarla üretilen ve yüzde 100 sürdürülebilir olmak üzere dört temel inovasyon temelini barındırıyor.

Daha güvenli ve sürdürülebilir mobil yaşam çözümleri sunma şeklindeki ortak taahhütlerini Uptis ile ortaya koyan Michelin ve General Motors ayrıca, 2024 yılı itibarıyla GM'nin otomobil modellerini Uptis ile tanıştırma hedefiyle şirketlerin Uptis Prototipini onaylaması için ortak bir araştırma anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Michelin ve GM, Chevrolet Bolt EV gibi otomobillerle başlayarak Uptis Prototipini test ediyor. Şirketler bu yıl içinde, ABD Michigan'da Bolt EV otomobillerden oluşan bir test filosu üzerinde Uptis'in gerçek dünya testine başlayacak.

- "Uptis, Michelin'in sürdürülebilir hareketliliğin geleceği vizyonunun tamamen ulaşılabilir bir rüya olduğunu ortaya koyuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Grubu Genel Müdürü Florent Menegaux, "Uptis, Michelin'in sürdürülebilir hareketliliğin geleceği vizyonunun tamamen ulaşılabilir bir rüya olduğunu ortaya koymaktadır. Mobiliteyi geliştirme konusunda aynı hedeflere sahip stratejik ortaklarla çalışarak yarına bugünden ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

General Motors Küresel Satın Alma ve Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Kiefer ise, "General Motors, Uptis'in yarattığı olanaklarla ilgili heyecan içinde ve bu çığır açıcı teknoloji konusunda Michelin’le işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz. Uptis, otomotiv endüstrisini geleceğe ulaştırmak için ideal bir ürün ve tedarikçi ortaklarımızla iş birliği ve inovasyon yaptığımızda müşterilerin bundan nasıl fayda sağlayacağının harika bir örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Michelin Grubu Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Eric Vinesse da şunları kaydetti:

"Uptis Prototipi, Michelin'in hem yüksek teknolojili malzemelerdeki ustalığı hem de bir inovasyon haritası olarak bizim Vision konseptimizi onaylayan GM ile yakın işbirliği içinde yürüttüğü geliştirme yaklaşımı açısından inovasyon kapasitesini göstermektedir. Uptis, Michelin'in geleceğin hareketliliği vizyonu yönünde ilerlemeyi temsil ediyor ve herkes için daha iyi bir sürdürülebilir hareketlilik taahhüdümüzü gözler önüne seriyor."

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