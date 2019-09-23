FİNANS

Michelin'den kış dönemi servis kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

Michelin'den kış dönemi servis kampanyası

İSTANBUL (AA) - Michelin, kış dönemi servis kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, müşteriler kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden tek seferde alınan 4 adet 15 inç lastik satın alımlarında 200 TL değerinde servis ve araç bakım hizmeti indirimi kazanacak.

4 adet 16 inç lastik satın alımlarında bu indirim 300 TL olurken, 17 inç ve üzeri satın alımlarda ise 400 TL değerinde lastik ve araç bakımı hizmetini Michelin, müşterilerine hediye edecek.

Kampanya 15 Aralık'a kadar sürecek.

Kampanyaya katılan müşteriler rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

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