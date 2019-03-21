İSTANBUL (AA) - Michelin, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Tire Technology Expo kapsamında verilen "2019 Uluslararası Lastik Teknolojileri İnovasyon ve Başarı Ödülleri"nde "Yılın Lastik Üreticisi" ödülüne layık görüldü.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, Michelin’in söz konusu ödülü almasında; çevreye duyarlı girişimleri, inovatif ürünleri ve aşınmış lastik performansı konusundaki çalışmaları etkili oldu. Ödül, uluslararası sektör uzmanları, akademisyenler, araç ve lastik üreticilerinden oluşan 31 kişilik uzman bir ekip tarafından belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜV SÜD Lastik Uzmanı Jüri Klaus Baltruschat, "Michelin, son bir yılda olağanüstü çevresel girişimler sergiledi. Mikronize kauçuk tozu ve aşındığında bile iyi performans sunan akıllı sırt deseni gibi inovasyon ve sürdürülebilirlik çabaları, Michelin’i yıllardır lastik sektöründe ön plana çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Michelin Araştırma ve Geliştirme Direktörü Pierre Robert de lastik sektörünün oldukça rekabetçi bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, "Tire Technology International tarafından ‘Yılın Lastik Üreticisi’ ödülüne layık görülmek Michelin için büyük bir onur. İnovasyon, 125 yıldan uzun bir süredir Michelin’in başarısının merkezinde yer alıyor. Bu prestijli ödül, bugün Michelin’in 6 binden fazla Ar-Ge çalışanının öncü çabalarının bir kanıtı niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu.

