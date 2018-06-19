İSTANBUL (AA) - Michelin, "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde 6 ilde, sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemini anlatıyor.

Michelin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 2004 yılından bu yana sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla sürdürdüğü "Doğru Hava Basıncı" etkinliği, bu yıl da devam ediyor. Etkinliğin 14'üncü yılında, alanında uzman Michelin yetkilileri 6 ildeki anlaşmalı BP İstasyonunda tüketicilerle buluşarak lastikte doğru hava basıncı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, 8 Haziran'da Manisa ile startı verilen ve 29 Haziran'da Kocaeli'de sona erecek "Doğru Hava Basıncı" etkinliklerinde, sürücülerin bilinçlendirilmesi hedefenirken, aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılıyor.

Etkinlik kapsamında Michelin'in uzman ekipleri, 18-19 Haziran Antalya Merkez ve Muratpaşa'da, 21-22 Haziran Adana Merkez ve Kurttepe'de, 27-28 Haziran'da İstanbul Avcılar ve Ümraniye'de, 29 Haziran'da ise Kocaeli Körfez'de sürücülerle buluşacak.