FİNANS

Michelin'in "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri devam ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Etkinlik sonunda yapılan analizlere göre lastik hava basıncı göz önünde bulundurulduğunda araçların yüzde 34’ü trafikte tehlike oluşturuyor

İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Doğru Hava Basıncı’ etkinlikleri bu yıl da 6 il, 15 noktada sürücülerle buluştu.

Michelin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 2004 yılından bu yana sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla sürdürdüğü "Doğru Hava Basıncı" etkinliği, bu yıl da devam ediyor.

Michelin, etkinlikliğin 14. yılında da sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikeler konusunda bilgilendirdi. Türkiye genelinde 6 ildeki anlaşmalı BP Akaryakıt İstasyonlarında gerçekleştirilen etkinlikler süresince toplamda 2 binin üzerinde aracın hava basıncı kontrol edildi. Michelin'in uzman ekipleri tarafından kontrol edilen araçların yüzde 34’ünün tehlikeli seviyedeki hava basıncı ile yola çıktığı tespit edildi. Bu rakam son 4 yılın en yüksek oranı olarak raporlara yansıdı.

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- 14 yılda toplam 171 bin 80 aracın lastiği kontrol edildi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, 15 farklı noktada gerçekleştirilen etkinlikler toplam 15 gün sürdü. Manisa Akhisar BP İstasyonunda başlayan etkinlikler sırasıyla Manisa Organize Sanayi, İzmir Menemen, Karşıyaka (Kuzey), Karşıyaka (Güney), Antalya Merkez, Adalya, Adana Toroslar, Kurttepe, İstanbul Ispartakule, Ümraniye, Kocaeli, İstanbul Kadıköy, Beşiktaş, Maslak anlaşmalı BP İstasyonlarında gerçekleşti.

2004 yılından beri sürdürülen etkinliklerin toplamında ise 42 bin 770 araç ve 171 bin 80 lastiğin hava basıncı kontrol edilerek, tüketiciler doğru hava basıncının önemi konusunda bilgilendirildi.

- Doğru hava basıncının önemi

Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olan lastik basıncının uygun seviyede olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor. Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi kazalara yol açabiliyor.

Lastikte doğru hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu ve lastik ömrü açısından da avantajlar sağlıyor. Hava basıncı düştükçe, lastiğin yuvarlanma direnci artıyor. Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla tüketime neden olurken, düşük hava basıncı lastiklerin hızlı aşınmasına da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30’a varan oranda azaltıyor.

Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri konusunda uyaran Michelin, lastiklere en az ayda bir kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Doğru Hava Basıncı Michelin

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