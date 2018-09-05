FİNANS

Michelin'in servis ve bakım kampanyası başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 11:29 | Son Güncelleme

Michelin kullanıcıları, kampanyadan 15 Aralık'a kadar yararlanabilecek

İSTANBUL (AA) - Michelin, 15 Aralık'a kadar sürecek yeni kampanyasını müşterileriyle buluşturdu.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, lastik sektöründe "uzun ömürlü performans" stratejisiyle ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan teknolojiler tasarlayan Michelin'in yeni kampanyası 3 Eylül'de başladı. Kampanya, 15 Aralık'a kadar devam edecek.

Müşteriler, kampanyaya katılan Michelin yetkili bayilerinden tek seferde 17 inç altı 4 adet ve üzeri yaz veya kış lastiği satın alımlarında 150 liralık servis ve araç bakım hizmeti indiriminden yararlanabiliyor.

17 inç ve üstü yaz ve kış lastiği satın alımlarında ise 300 lira değerinde araç ve servis bakım indirimi sunan kampanyaya katılmak için Michelin'in kampanyaya katılan perakende bayilerinden 4 adet Michelin 4x4 binek veya hafif ticari araç lastiği almak yeterli olacak. Müşteriler, lastik alımı sonrası yetkili bayi tarafından verilen hediye kart ile servis kampanyasından yararlanabilecek.

Kampanyaya katılan müşteriler, rot-balans ayarı, sökme-takma, montaj, ön-arka lastik değişimi, lastik oteli, nitrojen gibi lastik servis hizmetlerinin yanı sıra yağ ve filtre değişimi, fren sistemi kontrolü, bakımı, silecek değişimi, akü değişimi, ön takım onarımı, klima gazı dolumu ve ilave lastik garantisi, cam tamiri gibi araç bakım hizmetlerinden faydalanabilecek.

PARTNER'Gözlerimi senden alamıyorum''Gözlerimi senden alamıyorum'
Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklikTürk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik
Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebiFındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kampanya Michelin

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib ve af açıklaması

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Esnaf döviz tercihlerinin arasına Çin para birimi yuanı ekledi

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

Lavrov: ABD doları cezalandırmak için kullanıyor

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Bu kuyudan 70 yıldır kesintisiz petrol çıkarılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

Renault: Türkiye'deki üretim/satış ve pazarlama faaliyetlerine devam edeceğiz

Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Türk Telekom’un yönetim ve denetim kurulunda değişiklik

Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

Fındık üreticisinden, ücretsiz lisanslı depo talebi

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

THY, çalışanlarının projelerini ödüllendiriyor

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

Antalya'da 'Turizm' ve 'Helal Turizm' fuarları düzenlenecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.