Ergun, TOBi'nin Vodafone müşterilerine getireceği kolaylıkları ise şöyle açıkladı:

"TOBi, müşterilerimize büyük kolaylık getirecek. Dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, şu an her ürünün her servisin çok fazla detayı var. TOBi süreçleri sadeleştirecek. Müşterilerimizin yapmak istediği şeyi, almak istediği ürünü, sormak istediği soruyu basitleştirip, müşterimize hızlıca cevabı ulaştıracak. İlk etapta yazılı başlıyoruz. TOBi her şeyden önde zaman kazandıracak. Yaz başlamadan süreci tamamlamak ve ilk TOBi'yi müşterilerimizle tanıştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz."