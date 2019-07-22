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Midas/Grudes: Bitcoin 8,500 dolar düzeyinde destek bulabilir

FİNANS HABERLERİ  | 22.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

Piyasa analiz şirketi Midas Touch Danışmanı Florian Grumes, SeekingAlpha.com’da yayınlanan analizinde, kripto para birimleri piyasasındaki düzeltme hareketinin ardından Bitcoin’in 8,500 dolar düzeyinde destek bulabileceğini öngördü.

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Temmuz (DHA) - Piyasa analiz şirketi Midas Touch Danışmanı Florian Grumes, SeekingAlpha.com’da yayınlanan analizinde, kripto para birimleri piyasasındaki düzeltme hareketinin ardından Bitcoin’in 8,500 dolar düzeyinde destek bulabileceğini öngördü.
Bitcoin’in haftalık grafiğinde hem aşağı hem de yukarı yönlü eğilimlerin oldukça keskin olduğuna dikkat çeken Grummes, buna rağmen mevcut eğilimin artışa işaret ettiğini belirtti. Bitcoin’in 26 Haziran’da 13 bin 887 dolarla yılın en yüksek düzeyini görmesinin, yatırımcıların uzun dönem pozisyonlarını bırakmalarına yol açan bir direnç alanı oluşturduğunu vurgulayan Grummes, şunları yazdı:
“Büyük resme bakıldığında son aylarda görülen keskin iyileşme kesinlikle bir boğa piyasası göstergesidir. Eğer 13 bin 887 dolar düzeyinin üzerine çıkılırsa, 15 bin dolar, hatta 20 bin dolar düzeylerine bu yıl erişilebilir.
“Diğer yandan eğer stokastik osilatördeki (Stochastic Oscilaltor / alım satımların teknik bir analizinde destek ve direnç seviyelerini kullanan gösterge) sat işareti değişirse, Bitcoin’in 7 bin-8 bin dolar düzeylerinde destek bulması beklenebilir.”
Bunun yanında Grummes, düzeltme hareketinin A ve B noktalarına 13 bin 195 dolar düzeyinin aşılmasıyla ulaşıldığını ve C noktasının 8,800 dolar ile 9,200 dolar aralığında destek bulabileceğini vurguladı. Kısa dönem görünümün yatıştırıcı olduğunu belirten Grummes, Bitcoin fiyatındaki 2 bin dolarlık bir artışın piyasadaki görünümü yeniden boğaya çevireceğine dikkat çekti. Buna karşın Grummes, tamamlanan süreçle piyasadaki yukarı yönlü eğilimin gecikebileceğine işart ederek, yatıırmcıların 8,500 dolar, hatta 7 bin dolar düzeylerini dikkate almaları gerektiğini belirtti.
Grummes, piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin mevsimsel görünümünün, Bitcoin’in 10 yıllık geçmişiyle kısa dönemli olarak oluşturulabileceğini vurguladı. Bitcoin fiyatındaki yüksek dalgalanmalar sebebiyle söz konusu görünümün hızla değişebileceğini belirten Grummes, Bitcoin’in bu yıl şimdiye kadar mevsimsel devrini takip ettiğini vurguladı. Grummes, 13 bin 887 dolarla yılın en yüksek düzeyinin ardından mevcut düşüşün Ekim ayına kadar uzayabileceğini ve dördüncü çeyrekte yeniden artış eğiliminin görülebileceğini belirtti.
Grummes, Bitcoin ve altın fiyatlarına yönelik olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:
“Şu an bir Bitcoin yaklaşık olarak 8.3 ons (235.3 gram) altına denk geliyor. Uzun dönemli karşılaştırmada, söz konusu oran 2017’nin son çeyreğinde görülen düzeylere yaklaşırken, bir ons (28 gram) altın ise yalnızca 0.12 Bitcoin’e karşılık geliyor.
“Bitcoin’in değeri şu an oldukça şişirilmiş durumda, altın ise daha fazla potansiyel sunuyor.”
Bitcoin’in uzun dönemde yukarı yönlü hareketi takip etmeye devam edebileceğinin fakat kısa dönemde durumun farklı olduğunun altını çizen Grummes, “Mevcut fiyatlarla kısa dönemde, doğru bir ödül/risk oranı oluşturmak oldukça zor. Ayrıca, yatırımcıların eylemleri ve haftalık görünümle mevsimsel hareketler, piyasada bir düzeltme olacağına işaret ediyor” dedi.

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