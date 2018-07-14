FİNANS

Midilli Adası'na tatilci ilgisi

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2018 18:28 | Son Güncelleme

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğun talep karşısında ek seferler koydu

BALIKESİR (AA) - Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğun talep karşısında ek seferler düzenledi.

Yaz tatili için Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyenler, Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nın Midilli'ye gidiş ve dönüş istikametinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir seyahat acentesinin yönetim kurulu başkanı Ali Jale, AA muhabirine, sefer sayısını sabah, öğle ve akşam olmak üzere üçe çıkardıklarını, böylece yolcuları mağdur etmediklerini söyledi.

Tatil sezonu açıldığından seferlere yoğun ilgi olduğunu aktaran Jale, "Midilli için turizm sezonu bugün açıldı. En son Ramazan Bayramı'nda ciddi bir yoğunluk olsa da bugünkü gibi bir yoğunluk yoktu. Yolcu sayımız epey azalmıştı. Bugün sadece bizim 650 biletli yolcumuz Midilli'ye geçti. Bu yolcu sayısı, bu yılın en yüksek rakamı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık balikesir

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