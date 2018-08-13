Midye tarlasında hasat sürüyor

"Midye çiftlikleri ülkemizde yeni gelişiyor. Üniversite kanallarıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ülke olarak bunu geliştirebilirsek su ürünleri konusunda ilerleriz. Sadece balıkçılıkla değil, midye ve diğer üretimlerle su ürünleri ihracatımızı yükseltiriz. Türkiye'de bizimle beraber 5 bin tonluk çiftlik üretimi var. Ancak tüketim çok fazla, 150-200 bin ton civarında. Bu tüketim genellikle sağlıksız koşullarda üretimi yapılan midyelerden oluşuyor. Amacımız sağlıklı midyeyi piyasaya arz etmek ve halkımızın sağlıklı midye tüketmesini sağlamak."

Uzunoğlu, midye çiftliğinin deniz üzerinde 50 bin metrekarelik alanda kurulu olduğunu belirterek, yılda bin ton midye ürettiklerini anlattı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki bir midye üretim çiftliğinin su ürünleri mühendisi ve tesis sorumlusu Erdil Uzunoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılından beri söz konusu tesiste midye üretimin gerçekleştiğini söyledi.

- "Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz"

Uzunoğlu, midyenin suyu süzerek beslendiği için su kalitesini iyileştirdiğini anlatarak, "Doğaya zarar vermeden ekolojik bir üretim gerçekleştiriyoruz. Balık çiftlikleri gibi değiliz, dışarıdan yem vermiyoruz. Midye, tamamen suyu süzerek sudaki planktonik organizmalarla besleniyor. Erdek'te yaptığımız araştırmalarda deniz suyunun temiz olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

Son teknolojiyle üretim yaptıklarını belirten Uzunoğlu, şöyle devam etti:

"Üretim iki aşamadan gerçekleşiyor yavru ve anaç olarak. İlk önce kış aylarında kolektörlerimizle midyelerin püsküllü halatlara tutunmasını sağlıyoruz. Sonra belli bir boya gelince önce yavru hasadı yapılıyor. Daha sonra bunların ekimi gerçekleşiyor. Bir midye tam olgunluğa 18 ayda ulaşıyor. Kış aylarında yavruyu topluyoruz, onları ekim yapıyoruz. İlk bahardan sonra da kış ayları başına kadar hasadımız sürüyor."

Uzunoğlu, midyenin iç piyasaya kilogram bazında 4-12 liradan satışa sunulduğunu ifade ederek, "Yurt dışına ise işleyip 5-6 avrodan satıyoruz. Ülkemiz için çok ciddi bir girdi aslında. Ülkemiz kazanıyor, milli yatırımcı kazanıyor." dedi.