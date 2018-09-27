Migros, Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü yüzde 50 indirimle kutluyor

İSTANBUL (AA) - Migros, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'ne kadar tüm evcil hayvan ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, sürdürülebilirlik kavramının temel prensibi olan tüm varlıkların yaşam haklarının korunması ilkesinden yola çıkarak başlattığı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile 2014 yılında başlattığı projeyi Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazalarına yayan Migros, sokak hayvanlarını beslemek isteyen müşterilerine de yaptığı kampanyalarla destek oluyor.

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü erkenden kutlamaya başlayan Migros, 4 Ekim Perşembe gününe kadar tüm evcil hayvan ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sunuyor.

Sokak hayvanlarını beslemek isteyen müşterilerine uygun fiyatlı ve pratik çözümler sunan Migros Grubu, Migros ve Macrocenter mağazalarının yanında Migros Sanal Market’te "Dostluk Maması" satışlarına devam ediyor. Migros, köpekler için 150, kediler için 100 gramlık paketler halinde satışa sunulan "Dostluk Maması" ürünü ile sokaktaki kedi ve köpek dostlarımızın bir öğünlük mama ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.