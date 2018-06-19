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Migros, ekşi mayalı sofra ekmeği satmaya başladı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Migros Ticaret AŞ Taze Ürünler Pazarlama Direktörü Sözen: - "Hedefimiz, en kısa zamanda satış noktalarımızın tamamında müşterilerimize sofra ekmeğimizi sunabilmek"

İSTANBUL (AA) - Migros, Türkiye'nin birçok farklı noktasında asırlık ekşi maya kullanılarak elde edilen sofra ekmeğini satmaya başladı.

Migros'un açıklamasına göre, şirket, 40 ayrı kalite ve kontrol noktasından geçirilen sağlıklı sofra ekmeğini, Migros kalite güvencesiyle ve piyasadaki ekmek fiyatından müşterilerine sunuyor.

Migros, durum buğdaylarından elde edilen 200 yıllık otantik maya ile hazırlanan sofra ekmeğini halen Türkiye çapında toplam bin 250 mağazasında satışa sunuyor; bir yıl içinde sofra ekmeği satışını tüm Migros'lara yaymayı planlıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Migros Ticaret AŞ Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, bu yıl ekmek satışında geçen yılın rakamlarına göre yüzde 100 artış beklediklerini bildirdi.

Sözen, "Ekşi maya ile geleneksel sofra ekmeğimize değer katmak istedik. Asırlık mayayla hazırladığımız sofra ekmeğimiz tüketicilerimizden de büyük ilgi gördü. Bu özel mayalı sofra ekmeği üretimi için, Migros kalite standartlarını karşılayan ekmek fırınlarıyla anlaşma yaptık. Hedefimiz, en kısa zamanda satış noktalarımızın tamamında müşterilerimize sofra ekmeğimizi sunabilmek." ifadelerini kullandı.

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- 40 ayrı denetimden geçiyor

Migros, ekşi mayalı sofra ekmeği üretimi yaptırdığı ekmek fırınlarını sıkı bir eğitim sürecinden geçiriyor, aynı zamanda ekmeğin üretim aşamalarını yetkilendirilen denetim firmaları aracılığıyla sürekli kontrol altında tutuyor. Fırınlar, genel hijyen, kullanılan un, su ve özel mayanın gıda yönetmeliğine ve üretimin talimatlara uygunluğu bakımından 40 ayrı kriter çerçevesinde sürekli denetliyor.

Ekmeğin ömrünü belirleyen mayalanma sürecini uzun tutan Migros, ekşi maya sofra ekmeğinin kalitesini yükseltmek için buğdayın içerisinde bulunan doğal ve besleyici değerleri korumayı hedefliyor. Geleneksel yöntemlerde olduğu gibi fazla miktarda suyla yoğurulan hamur, taş fırınlarda pişiriliyor. Ekmekler bu sayede iyi çatlayarak, uzun süre bayatlamıyor ve küflenmiyor. Ayrıca nemli iç yapısıyla besin değerlerini muhafaza ediyor.

Tüm unlu mamüllerin sıcak sıcak servis edildiği M Fırın'larla ilgili yatırımlarına da hız veren Migros, 2014'ten bu yana M Fırın'lara 30 milyon TL yatırım yaptı. Geçen yıl toplamda 30 milyona yakın unlu mamul satışı gerçekleştiren Migros, 2018'de 15 milyon TL ek yatırımla M Fırın'ların sayısını 750'ye çıkarmayı planlıyor.

Geçen yıl sadece 527 M Fırın'dan 4 milyon adet simit, 5,5 milyon adet ev yapımı gül böreği, peynirli, patatesli, ıspanaklı rulo börek çeşitleri ve toplamda 10 milyon adet ekmek çeşidi satışına ulaşan şirket, 1,5 günde bir M Fırın açıyor ve M Fırın sayısını her yıl katlanarak büyütmeyi hedefliyor.

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