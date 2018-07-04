FİNANS

Migros, haziranda 47 satış mağazası açtı

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2018 23:40 | Son Güncelleme

Şirket, haziran ayında 29 Migros, 17 Migros Jet ve 1 5M formatında satış mağazasının açılışını yaptı

İSTANBUL (AA) - Migros, haziranda toplam 47 satış mağazası açılışı gerçekleştirdi.

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin 29 Migros, 17 Migros Jet ve bir 5M formatında toplam 47 satış mağazasını haziran ayı içerisinde hizmete açtığı belirtildi.

Açıklamada, 30 Haziran itibarıyla şirketin mağaza sayısının, iştiraki Kipa'nın 161 mağazası dahil yurt içinde bin 970 ve yurt dışındaki iştirakleri vasıtasıyla 41 olmak üzere toplam 2 bin 11 olduğu ifade edildi.

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