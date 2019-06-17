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Migros İcra Başkanı Özgür Tort CGF Eş Başkanı seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un (Tüketici Ürünleri Forumu

Migros İcra Başkanı Özgür Tort CGF Eş Başkanı seçildi

İstanbul, 17 Haziran (DHA) - Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un (Tüketici Ürünleri Forumu

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