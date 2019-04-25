İSTANBUL (AA) - Migros, ramazan kolisi ile sofralarda yüzde 49'a varan tasarruf sağlıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, Migros, 36,90 TL’den başlayan 3 çeşit ramazan kolisini müşterilerinin beğenisine sundu.

Ramazan kolilerini tercih eden Migros müşterileri, yüzde 49’a varan tasarruf sağlıyor.

Migros’ta 13 ürünlü "Ramazan" kolisi 36,90 TL, 22 ürünlü koli 64,90 TL ve 31 ürünlü koli ise 89,90 TL’ye sunuldu. Her yıl müşterilerden gelen talebe göre hazırlanan koliler, undan salçaya, şekerden çaya, çorbadan reçele kadar sahur ve iftar sofraları için vazgeçilmez temel gıda maddelerinden oluşuyor. Kolilerde uygun fiyatlı ürünlerin yanında indirim çekleri de yer alıyor.

13 adet üründen oluşan "Bereket" kolisi 36,90 TL’den satılıyor. Bereket kolisi, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. Bereket kolisinde 1 kilogram pilavlık pirinç, 1 kilogram pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kilogram un, 500 gram burgu makarna, 830 gram domates salçası, 500 gram çay, 750 gram küp şeker, 51 gram şehriyeli tavuk çorbası, 60 gram tavuk bulyon, 750 gram iyotlu sofra tuzu, 85 gram toz tatlı ve bir litre gazlı içecek bulunuyor.