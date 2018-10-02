Migros, Stevie Awards for Great Employers'tan 3 ödülle döndü

İSTANBUL (AA) - Migros, uluslararası şirket ve organizasyonları yıl içinde gösterdikleri performans ve sosyal hayata yansıyan pozitif katkıları çerçevesinde değerlendiren Stevie Awards for Great Employers'ta Türkiye perakende sektöründe bir ilk olarak hayata geçirdiği "Esnek Yan Haklar" projesi ile altın, bronz ve gümüş ödüller kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros geçtiğimiz yıl da "Perakende Akademisi" projesi ile yarışmanın en büyük ödülü olan Grand Stevie Award'u da Türkiye'ye getirmişti.

Dünyanın en iyi işverenlerinin, insan kaynakları ekiplerinin ve bu süreçleri destekleyen ürün ve tedarikçilerin ödüllendirildiği yarışmada bu yıl 21 ülkeden 550’den fazla şirketin başvurusu değerlendirildi. Stevie Awards for Great Employers'da dünya çapında 60'dan fazla profesyonelin değerlendirmesinden geçen Migros, Ücret Tasarımı ve Yönetimi kategorisinde altın, Yan Haklar Tasarımı ve Yönetimi kategorisinde Gümüş ve Çalışan Bağlılığı kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

Migros, sektördeki tüm şirketlere örnek olan bir projeye imza atarak Esnek Yan Haklar paketi sayesinde çalışanlarına bu haklarını spor paketi, hediye çeki, alışveriş çeki, check-up, diş bakım paketi olarak değerlendirebilme imkanı sağlıyor.