Migros'ta madeni paralar “Kumbaram”da birikecek

İSTANBUL (AA)- Migros’ta sunulan “Kumbaram” hizmeti kapsamında alışverişlerinde nakit ödemeyi seçenler, 5 TL’den az madeni para üstü tutarını Money Kartlarına aktarabiliyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, "Kumbaram" hizmeti yapılan nakit alışverişlerde para üstü alma işlemini hızlandırıyor. Kumbaram’da biriken tutar, tüm Migros ve Macrocenter mağazalarında yapılan alışverişlerde istenilen bir zamanda değerlendirilebiliyor.

Müşteriler, Kumbaram bakiyelerini Migros Mobil uygulamasından ve Migros Kurumsal WhatsApp hizmetinden takip edebiliyor.

