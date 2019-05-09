FİNANS

Migros'tan Anneler Günü'ne özel yüzde 50'ye varan indirim

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

Migros'un farklı kategorilerde Anneler Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında yüzde 50'ye varan indirim ve Money hediyeleri sunuluyor

İSTANBUL (AA) -
Migros, Anneler Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında yüzde 50'ye varan indirim ve Money hediyeleri sunuyor.

Migros'un açıklamasına göre, büyük fırsatların, yüzde 50'ye varan indirimlerin ve Money hediyelerinin sunulduğu kampanya kapsamında, Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde 15 Mayıs'a kadar barış çiçeği 39,90 TL, queen mini gül 13,90 TL, ortanca 49,90 TL, orkide 29,90 TL, açelya 19,90 TL, kokulu karanfil 9,90 TL, queen kalanchoe 13,90 TL, Afrika menekşesi 6,90 liraya satılıyor.

Şirket, ayrıca, 13 Mayıs'a kadar saksılı canlı çiçeklerde yüzde 20 indirim fırsatı sunuyor.

Anneler Günü'ne kadar devam edecek kampanya kapsamında vücut, yüz, el bakım kremi ve losyon ürünlerinde yüzde 50 indirim fırsatı sağlanıyor. Parfüm ve deodorant ürünlerinin yanı sıra belirlenen markaların makyaj aksesuarları ve makyaj malzemelerinde yarı yarıya indirim fırsatı bulunuyor.

Migroslarda 10-13 Mayıs'ta Paşabahçe ve Borcam markalı ürünlerin yanında Lav markalı ürünlerde de yüzde 40 indirim sağlıyor. 13 Mayıs'a kadar elektrikli küçük ev aletleri ve elektrikli kişisel bakım ürünlerinde yüzde 30 indirim avantajı sunan Migros, tek seferde 250 TL ve üzeri alışverişlerde 25 Money hediye ediyor.

- "Gördüğünüze İnanın" kampanyası Migros'ta

Migros'un bu yıl 12 Mayıs'a denk gelen Anneler Günü'nde geçerli olacak "Gördüğünüze İnanın" kampanyası anneler ile birlikte annelerine hediye alanları da sevindirecek.

Ayrıca 60 TL üzeri alışverişlerde geçerli olacak kampanya kapsamında içinde Listerine ağız bakım suyu, Neutrogena besleyici bakım kremi ve Le Petit Marseillais duş jeli bulunan Johnson&Johnson Anneler Günü özel bakım paketi 46,90 TL yerine 12 TL'lik fiyatıyla Migroslarda ve Migros Sanal Market’te olacak. Öte yandan Sinbo tost makinesi 59,90 TL yerine 12 TL'den satışa sunulacak.

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