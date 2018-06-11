FİNANS

Migros'tan "Ramazan Bayramı" ve "Babalar Günü" indirimi

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Migros'tan "Ramazan Bayramı" ve "Babalar Günü" indirimi

İSTANBUL (AA) - Migros, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü'ne özel indirimler sunuyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, tek seferde 30 liralık bayram şekeri ve bayram çikolatası alışverişi yapan Money Club kart sahipleri 5 Money, Money Bonus kart sahipleri ise Migros'tan 10 Money hediye kazanacak.

Migros'ta bayramlık şekerlerden çikolatalara, tatlılardan hediyelere kadar çeşit çeşit ürünler indirimli ve avantajlı fiyatlarla müşterileri bekliyor.

Migros, bayramın üçüncü gününe denk gelen Babalar Günü için hediye almayı düşünenlere ise uygun fiyatlarla geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Babalar Günü için hediyesini bir gün önceden almak isteyenlere Migros'larda 60 lira ve üzeri alışverişlerde Maberra kutulu 3'lü gömlek set 36,95 TL yerine 9 TL ve CVS saç sakal kesme makinesi 26,95 TL yerine 9 TL'ye satılıyor.

Migros mağazalarında babalar için alınabilecek çok sayıda ürün, indirim fırsatlarıyla sunuluyor.

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