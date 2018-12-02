FİNANS

Migros'un Engelsiz Mağaza projesi 50 ilde 200 mağazaya çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 02.12.2018 11:42 | Son Güncelleme

Firma, 2017 yılında başlattığı Engelsiz Mağaza projesinin etki alanını 50 ilde 200 mağazaya taşıdı

İSTANBUL (AA) - Migros, 2017 yılında başlattığı Engelsiz Mağaza projesinin etki alanını 50 ilde 200 mağazaya yükseltti.

Migros'dan yapılan açıklamaya göre, firma, engelli ve yaşlı müşterilerinin alışverişlerini rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için engelsiz mağazalarını tüm Türkiye'ye yaymayı hedefliyor. Firma, bu kapsamda Engelsiz Mağaza projesinin etki alanını 50 ilde 200 mağazaya çıkardı.

Migros, müşterilerinin talep ve beklentileri ile teknolojik gelişmeler doğrultusunda yenilediği Migros Sanal Market web sitesi ve mobil uygulamasını de görme engelli müşterilerinin kullanımına uygun hale getirdi.

Görme engellilerin bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerinde kullandıkları ekran okuyucu programlarla uyumlu olarak çalışan Migros Sanal Market, ürün siparişinden adrese teslim olana kadar hızlı ve kolay alışveriş imkanı sunuyor.

Migros'un Türkiye'nin 81 ilinde bulunan tüm mağazalarına yaymayı hedeflediği Engelsiz Mağaza konseptinde işaret dili bilen ve yakasında işaret dilini bildiğini gösteren rozet bulunan en az bir çalışan bulunuyor.

Engelsiz Mağazalarda engelli ve yaşlı müşterilerin yardım talep etmesi durumunda bir Migros çalışanı, alışverişleri süresince kendilerine eşlik ederek yardımcı oluyor.

Mağazalarda birer adet tekerlekli sandalye bulunuyor ve tüm reyon aralıkları tekerlekli sandalyenin geçebileceği aralık olan en az 90 cm olarak düzenleniyor.

Mağazanın kasalarından en az biri tekerlekli sandalye geçişine uygun aralıkta kurulup engelli, yaşlı ve hamile müşterilerin kullanımına öncelikli olarak belirleniyor. Mağaza giriş alanı gerek duyuluyorsa rampa ve tutunma demiri ile destekleniyor.

Migros çatısı altında faaliyet gösteren Kipa ve Macrocenter mağazalarını da kapsayan Engelsiz Mağazaların tamamında Engelsiz Mağaza logosu bulunuyor ve tüm bu kriterlerin karşılanıp karşılanmadığı aylık olarak raporlanıyor.

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