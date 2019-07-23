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Migros'un "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesine Londra'dan ödül

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 11:33 | Son Güncelleme

Migros Format Direktörü Cem Tunçay: - "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemiz ile 1,9 milyon müşterimizde sağlıklı yaşam ve bilinçli alışveriş farkındalığı yarattık. Bu müşterilerimizin yüzde 47'si kendilerine özel sunduğumuz önerilerden faydalandı"

İSTANBUL (AA) - Migros'un "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesi, Londra’da düzenlenen Uluslararası KSS Mükemmellik Ödülleri'nde (International CSR Excellence Awards), perakende alanında ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, toplum sağlığına yönelik farkındalık ve olumlu davranış değişikliği yaratma amacıyla 2018 yılında hayata geçirdiği "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesi ile hem Türkiye’de hem de dünyada perakende sektöründe bir ilke imza attı.

Migros Mobil uygulamasında oluşturulan "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" alanında; dengeli beslenme, aktif yaşam, yeterli su tüketimi ve ağız bakımı konusunda interaktif içerik, kişiye özel mesaj ve öneriler sunuluyor.

Migros mağazalarında beslenme uzmanları ve diş hekimleri aracılığıyla gerçekleştirilen bilinçlendirme eğitimleriyle desteklenen proje, fiziksel ve dijital platformları bir arada kullanması ve kişiye özel, interaktif içerik sunması sebebiyle Lizbon, Monako, Tokyo ve Varşova’da düzenlenen zirvelerde dünya perakendesi tarafından örnek uygulama olarak gösterildi.

Daha önce Amerika’da Stevie Awards’ta iki Stevie ödülüne layık görülen "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" projesi, şimdi de Londra’dan ödülle döndü.

"Sağlıklı Yaşam Yolculuğu", öncü sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin ödüllendirildiği, alanındaki en saygın programı olan Uluslararası KSS Mükemmellik Ödülleri'nde (International CSR Excellence Awards), perakende kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Migros adına ödülü Migros Pazarlama Ürün Grubu Müdürü Cavit Metin aldı.

- "Hedefimiz müşterilerimizin hayatına değer katmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Migros Format Direktörü Cem Tunçay, projenin Türkiye’de ve dünyada toplum sağlığına yönelik öncü bir proje olduğunu belirterek, taze ürünlerdeki uzmanlıkları, kalite standartları ve projeleriyle tüketicilerin sağlıklı yaşama giden yollarını aydınlatmayı amaçladıklarını kaydetti.

Daha fazla kişiye ulaşmak için mağazalarını ve mobil kanallarını birlikte kullandıklarını belirten Tunçay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu özelliğiyle projemiz, hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir ilgi ile karşılandı. Sağlıklı Yaşam Yolculuğu projemiz ile 1,9 milyon müşterimizde sağlıklı yaşam ve bilinçli alışveriş farkındalığı yarattık. Bu müşterilerimizin yüzde 47’si ise kendilerine özel sunduğumuz önerilerden faydalandı ve dengeli beslenmeye yönelik davranış değişikliği gösterdi. Dünya perakende sektörüne örnek teşkil edecek yeni projelerimizle müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz."

- "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" oyunlaştırılmış içerik ve kişiselleştirilmiş önerilerle destekleniyor

Verilen bilgiye göre, Migros Mobil uygulamasındaki "Sağlıklı Yaşam Yolculuğu" alanında, Migros müşterilerinin 3 aylık gıda alışverişleri ile global parametreler ve Sağlık Bakanlığı verilerinden yola çıkarak oluşturulan ideal besin tüketim tablosu karşılaştırılıyor.

Migros müşterileri, bir bakışta dengeli beslenmek için hangi besin grubunu ihmal ettiklerini görebiliyor. Dengeli beslenmeye yönelik olarak aradaki farkı kapatabilmeleri için kişiye ürünler kampanyalı olarak sunuluyor ve sağlıklı yaşam yolculuğu teşvik ediliyor.

Uygulamada, dengeli beslenmenin yanı sıra su içmenin önemi, ağız ve diş sağlığı ile ilgili mesajlar ve örnek egzersiz tablosu da yer alıyor. Su içme hatırlatıcısı, adım ölçer, diş fırçalama hatırlatıcısı gibi interaktif içeriklerle zenginleştirilen uygulama ile gün içerisindeki hareketlilik, su tüketimi ve ağız bakımı takip edilebiliyor.

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