FİNANS

Mikro İHA için 11 firmadan teklif

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 11:15 | Son Güncelleme

Mikro İHA için 11 firmadan teklif

Savunma Sanayii Başkanlığınca (SSB) yürütülen döner kanat (çok rotorlu) mikro insansız hava aracı (İHA) tedariki projesi için 11 firma teklif verdi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, döner kanat mikro İHA tedariki projesi için 11 firmadan teklif geldi.

Projeye şu firmalar teklif sundu:

Geomatics Harita Mühendislik Müşavirlik Ltd. Şti, BB4 Savunma Sanayi AŞ, Savunma Teknolojileri Mühendislik Ticaret AŞ, Ortadoğu Mühendislik İnşaat Savunma Teknolojileri San. Yaz. Tic. AŞ, Lapis Havacılık Teknolojileri AŞ, Aselsan AŞ, Sinerjisoft Bilişim Sistemleri Yazılım Bilgisayar Donanımları Elektronik San. Tic. AŞ, Huma Havacılık Teknolojileri AŞ, Maxwell İnnovations Havacılık Geliştirme Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti, Numaş Nurettin Usta Mobilya İmalat San. AŞ, Arox Bilişim Sistemleri AŞ.

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Anahtar Kelimeler:
mikro İHA proje Savunma Sanayii Başkanlığı SSB teklif veren firmalar

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